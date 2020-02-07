Edirne'de 12 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'nin Keşan ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 12 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'nin Keşan ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 12 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Keşan-Malkara yolunda yaptığı kontrolde, R.P. idaresindeki minibüste 10 Bangladeş ve 2 Irak uyruklu düzensiz göçmen bulundu.
Bu kişilerin kaçak geçişi için organizatörlük yaptığı iddiasıyla sürücü R.P. ile araçtaki M.İ. gözaltına alındı. Düzensiz göçmenler ile 2 şüpheli emniyete götürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.P. tutuklandı, M.İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.