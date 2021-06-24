Edirne'de 117 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
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Edirne'de 117 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Edirne'de 117 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısına gelen bir tırın yakıt depolarındaki gizli bölmeler içerisinde toplam 117 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısına gelen bir tırın yakıt depolarındaki gizli bölmeler içerisinde toplam 117 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Kapıkule Gümrük Kapısına boş olarak geldiği beyan edilen tır, yapılan analiz sonucu riskli olarak değerlendirilerek, x-ray tarama cihazına sevk edildi. X-ray görüntülerinde tırın iki tarafındaki yakıt depolarında şüpheli alanların bulunduğunun tespit edilmesi üzerine, bu alanlar narkotik dedektör köpeklerle kontrol edildi. Narkotik dedektör köpeklerinin de yakıt depolarına tepki vermesi sonucu, kesilerek aranmasına karar verilen depolarda saç kapaklar bulunduğu, üstünün ise çimento ile kaplandığı saptandı. Kesilen bölümlerde şeffaf paketler içerisinde esrar cinsi uyuşturucunun saklandığı anlaşıldı. Yakıt deposu içerisinde tespit edilen gizli bölmelerde, toplam 105 pakette 117 kilogram ağırlığında esrar cinsi uyuşturucu ele geçirildi.

Öte yandan, ele geçirilen uyuşturucunun yurt içindeki alıcısının da yakalanması için operasyon başlatan Gümrük Muhafaza ekipleri ve emniyet birimleri, sürücüsünün içerisinde bulunduğu aracı İstanbul'da tem otoyolunda seyir halindeyken durdurdu. Benzin deposunda gizlenerek yurda sokulmak istenen uyuşturucunun teslim edileceği şahıs yakalandı.

Olayla ilgisi bulunan iki zanlı gözaltına alınıp, uyuşturucunun naklinde kullanılan tıra da el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - EDİRNE

Edirne'de 117 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Edirne'de 117 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Edirne'de 117 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Edirne'de 117 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Edirne'de 117 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Edirne'de 117 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Edirne'de 117 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Edirne'de 117 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Edirne'de 117 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Edirne'de 117 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Edirne'de 117 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Edirne'de 117 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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