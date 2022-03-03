Edirne'de 100 şişe kaçak içki ele geçirildi

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde, bir otomobilde 100 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Keşan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri şüphelendikleri bir otomobili durdurarak arama yaptı.

Aramada, 100 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Şüpheliler A.Ç ve C.K'ya, "5607 Kaçakçılıkla Müacadele Kanunu"na muhalefet suçundan işlem yapıldı.