Edirne'de 100 şişe kaçak içki ele geçirildi - Haberler

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Edirne'de 100 şişe kaçak içki ele geçirildi

AA, Gökhan Zobar - Güncel
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Edirne'de 100 şişe kaçak içki ele geçirildi

Edirne'nin Keşan ilçesinde, bir otomobilde 100 şişe kaçak içki ele geçirildi.

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde, bir otomobilde 100 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Keşan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri şüphelendikleri bir otomobili durdurarak arama yaptı.

Aramada, 100 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Şüpheliler A.Ç ve C.K'ya, "5607 Kaçakçılıkla Müacadele Kanunu"na muhalefet suçundan işlem yapıldı.

AA / Gökhan Zobar - Güncel

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