Edirne'de "10 Kasım ve Atatürk" fotoğraf sergisi açıldı - Haberler
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Edirne'de "10 Kasım ve Atatürk" fotoğraf sergisi açıldı

AA / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel
Edirne'de

Edirne'de, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla "10 Kasım ve Atatürk" fotoğraf sergisi açıldı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla "10 Kasım ve Atatürk" fotoğraf sergisi açıldı.

Devecihan Kültür Merkezi'ndeki sergide, Atatürk'ün Edirne ziyareti esnasında çekilmiş fotoğraflar sergilendi.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, sergi açılışında Atatürk'ü saygı ve minnetle andıklarını söyledi.

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andıklarını aktaran Soytürk, "Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli kültürdür diyen Atatürk'ün kültür anlamındaki çalışmalarını bizde Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Kültür Müdürlüğü olarak devam ettiriyoruz. Ülkemizin eşsiz medeniyetini ve kültürünü tüm dünyaya tanıtmak için çalışmalar yürütüyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle, minnetle ve özlemle anıyoruz." diye konuştu.

Sergi, gün boyunca açık kalacak.

Edirne'de 10 Kasım ve Atatürk fotoğraf sergisi açıldı

Edirne'de 10 Kasım ve Atatürk fotoğraf sergisi açıldı

Edirne'de 10 Kasım ve Atatürk fotoğraf sergisi açıldı

AA / Gökhan Zobar - Son Dakika Haberleri
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