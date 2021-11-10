Edirne'de "10 Kasım ve Atatürk" fotoğraf sergisi açıldı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla "10 Kasım ve Atatürk" fotoğraf sergisi açıldı.

Devecihan Kültür Merkezi'ndeki sergide, Atatürk'ün Edirne ziyareti esnasında çekilmiş fotoğraflar sergilendi.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, sergi açılışında Atatürk'ü saygı ve minnetle andıklarını söyledi.

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andıklarını aktaran Soytürk, "Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli kültürdür diyen Atatürk'ün kültür anlamındaki çalışmalarını bizde Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Kültür Müdürlüğü olarak devam ettiriyoruz. Ülkemizin eşsiz medeniyetini ve kültürünü tüm dünyaya tanıtmak için çalışmalar yürütüyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle, minnetle ve özlemle anıyoruz." diye konuştu.

Sergi, gün boyunca açık kalacak.