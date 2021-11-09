Edirne'de "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası" mesajları

EDİRNE (AA) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gürkan mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm ülkelere, milletlere örnek olan büyük bir asker ve devlet adamı olduğunu belirtti.

Savaştan çıkmış ve yoklukla mücadele eden bir ülkeyi, bağımsızlığına ve özgürlüğüne kavuşturan Atatürk'ün tüm mazlum milletlere örnek bir lider olduğunu ifade eden Gürkan, şunları kaydetti:

"Hiç kuşkusuz ki bizlere miras bıraktığı en büyük mirası olan Cumhuriyet, ilkeleri ve devrimleri ile hala Türk ulusuna önderlik etmeye, yolunu aydınlatmaya devam ediyor. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 83. yılında bize düşen en büyük görev ulu önderimizin kurmuş olduğu Cumhuriyet'in değerlerini korumak, onun aydınlıkçı ve yenilikçi düşüncelerini benimsemek, onun izinde ve yolunda ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşımaktır.

Herkes şunu çok iyi bilmelidir ki Türk ulusu var oldukça, Cumhuriyet ve ulu önderin ilkeleri, devrimleri sonsuza kadar payidar kalacaktır. Atatürk'ün en büyük eserim dediği laik, demokratik, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'ni, ülkesi ve ulusuyla bölünmez bir bütün olarak sonsuza kadar koruyacak ve yaşatacağız."

AK Parti İl Başkanı İba'nın mesajı

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83. yıldönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Atatürk'e ve Cumhuriyet'e yapılacak en büyük katkının birlik, beraberlik ve kardeşliğe sahip çıkmaktan geçtiğini ifade eden İba, şunları kaydetti:

"Bugün, ülke ve millet olarak Atatürk'ün gösterdiği hedefler doğrultusunda daima ileriye bakıyor, tarihimizden, medeniyetimizden ve yüce milletimizden aldığımız güçle gelişerek, yenilenerek, yılmadan, yorulmadan, 2023, 2053, 2071 hedeflerimiz doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz. Türkiye'yi dünyanın en güçlü ülkeleri arasına sokmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Milletten aldığı güçle 1919 yılında başlayan İstiklal Mücadelesini 'Ya istiklal ya ölüm' diyerek 1923 yılında Cumhuriyet'le taçlandıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği bu büyük mücadelenin tüm dünyanın hayranlığını kazanmıştır. Büyük önderimizin bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza etmek, milletimizin her bir ferdiyle birlik ve beraberlik içerisinde O'nun hedeflediği muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak amacıyla hiç durmadan ve yorulmadan mücadeleyi sürdüreceğiz."

CHP İl Başkanı Pekcanlı'nın mesajı

CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı da mesajında Türk milletinin Atatürk'ü her zaman gönlünde yaşatacağını, ilke ve devrimlerinin ülkenin geleceğine yön vermeye devam edeceğini belirtti.

Türk milletinin aydınlanma ve çağdaşlaşma yolunda ilerleme görevini Atatürk'ten devraldığı günün 10 Kasım 1938 tarihi olduğunu ifade eden Pekcanlı, mesajında, şunları kaydetti:

"Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, 'Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.' sözüyle Cumhuriyetimize sahip çıkmamızı bize öğütlemiştir. Gün yas tutma günü değil, birlik olma günüdür, Atatürk'ü anlama, fikirlerini yaşatma günüdür.

Cumhuriyet'e sahip çıkma günüdür. Onun ilkelerinin ve devrimlerinin ışığında ülkemizde ve bölgemizde demokrasiyi, adaleti, barışı ve huzuru hakim kılana dek aydınlanma mücadelesini büyütme günüdür."

MHP İl Başkanı Zakir Tercan'ın mesajı

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan da yayımladığı mesajda, Türk milletini ayağa kaldıran ve hayatını milletine adayan Atatürk'ü gururla, özlemle ve rahmetle yad ettiğini belirtti.

Mustafa Kemal Atatürk'ün, en zor anlarda bile Türk milletinin gücünden zerre kadar kuşkuya düşmediğini aktaran Tercan, "Yanan, yıkılan ve yenilen bir imparatorluğun küllerinden Türk'ün asil kudretini tekrar ayağa kaldıran ve sonuca ulaştıran elbette Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün eşsiz kararlığı olmuştur. Atatürk, aziz milletimize sonsuza kadar rehber ve ışık olmaya devam edecektir. Türk milleti onun eserlerini, sonsuza kadar korumakta kararlıdır. Atatürk ölmedi, o gönül bahçemizde, kalbimizde, ruhumuzda yaşıyor. Onu hiç unutmayacağız. Önce Allah, sonra Atatürk ve silah arkadaşları bizlere hür yaşama fırsatı doğurmuş, bizlere vatan bırakmıştır." ifadelerini kullandı.

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