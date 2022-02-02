EDİRNE'DE 10 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

EDİRNE (DHA) - EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polis tarafından yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen Fas, Cezayir ve Sudan uyruklu 10 kaçak göçmen yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İpsala ilçesinde bağlı Paşaköy köyü Mandakoru mevkisinde Yunanlar tarafından geri itilen 12 göçmenin donarak ölmesinin ardından ilçe genelinde çalışma başlattı. Polis, çevre yolları, akaryakıt istasyonları ve otogarda yaptığı denetimlerde yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen Fas, Cezayir ve Sudan uyruklu 10 kaçak göçmen yakaladı. Göçmenler, emniyete götürüldü. Öte yandan göçmenlere tercüman aracılığıyla İpsala'daki göçmen grubuyla ilgilerinin olup olmadığının sorulduğu ancak ilgilerinin bulunmadığı öğrenildi. Göçmenlerin, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi'ne gönderileceği bildirildi.