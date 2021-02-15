Edirne'de 1 ton kaçak midye ele geçirildi
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Edirne'de 1 ton kaçak midye ele geçirildi

15.02.2021 19:23 | Son Güncelleme: 15.02.2021 19:27
Edirne'de 1 ton kaçak midye ele geçirildi

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polis tarafından durdurulan araçta yasa dışı yollarla Yunanistan'a götürülmek istenen 1 ton kaçak midye ele geçirildi.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polis tarafından durdurulan araçta yasa dışı yollarla Yunanistan'a götürülmek istenen 1 ton kaçak midye ele geçirildi.

Keşan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Keşan-Gelibolu karayolu üzerinde G.Ç. yönetimindeki aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, yasa dışı yollarla Yunanistan'a götürülmek istenen 1 ton kum midyesi ele geçirildi. El konulan ve canlı oldukları belirlenen midyeler, teslim edildikleri Keşan Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerince Saros Körfezi'nde denize döküldü.Gözaltına alınan sürücü G.Ç., ifadesinin alınmasının ardından hakkında 1380 sayılı 'su ürünleri kanununa muhalefet' suçundan adli işlem başlatılarak, serbest bırakıldı. Kaçakçılıkta kullanılan araç ise 15 gün süreyle trafikten men edilerek, yediemin otoparkına çekildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL

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