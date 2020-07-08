Edirne'de 1 ton kaçak midye ele geçirildi Edirne'nin Keşan ilçesinde bir araçta 1 ton kaçak midye ele geçirildi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir araçta 1 ton kaçak midye ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.K. idaresindeki 22 ER 626 plakalı aracı Siğili köyü yakınlarında durdurdu.

Kontrollerde, aracın bagaj bölümünde, denizden çıkarılması, satılması ve nakledilmesi yasak 68 torba halinde 1 ton beyaz kum midyesi ele geçirildi.

Ekipler E.K'ye 7 bin 863 lira ceza uyguladı ve aracı trafikten men etti.

Midyeler doğal ortamlarına bırakılmak üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA