Edirne'de 1 ton kaçak midye ele geçirildi
Edirne'nin Enez ilçesinde kamyonette 1 ton kaçak midye ele geçirildi.
19.06.2020 16:07 | Son Güncelleme: 19.06.2020 16:55
Edirne'nin Enez ilçesinde kamyonette 1 ton kaçak midye ele geçirildi.
Polis ekipleri, Yunanistan'a kaçak midye götürüleceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Meriç Nehri set boy mevkisinde durdurdukları kamyonette arama yapan ekipler, 53 çuvalda yaklaşık 1 ton midye buldu.
El konulan midyeler, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince denize döküldü.
Olayla ilgili gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA