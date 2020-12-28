Edirne'de 1 ton kaçak kum midyesine 100 bin TL ceza kesildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Edirne'de 1 ton kaçak kum midyesine 100 bin TL ceza kesildi

28.12.2020 15:59 | Son Güncelleme: 28.12.2020 16:04
Edirne'de 1 ton kaçak kum midyesine 100 bin TL ceza kesildi

Edirne'de, jandarma ekiplerine şüphe üzerine durdurulan bir araç içerisinde piyasa değeri 35 bin TL olan 51 adet çuval içerisinde 1 ton kum midyesi ele geçirildi.

Edirne'de, jandarma ekiplerine şüphe üzerine durdurulan bir araç içerisinde piyasa değeri 35 bin TL olan 51 adet çuval içerisinde 1 ton kum midyesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Edirne İl Jandarma Komutanlığınca Keşan ilçesi Yenimuhacir beldesinde yapılan önleyici yol kontrol ve arama devriyesinde şüpheli bir araç içerisinde yapılan kontrolde piyasa değeri yaklaşık 35 bin TL olan 51 adet çuval içerisinde 1 ton kum midyesi olduğu tespit edildi.

Şahsa, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununa Muhalefetten 100 bin TL ve jandarma trafik ekiplerince bin 288 TL idari para cezası uygulanarak, araç trafikten 15 gün süreyle men edildi.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatılırken, ele geçirilen midyeler doğal ortamlarına bırakılması için Keşan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özgür Özel Hulusi Akar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Berk Oktay Merve Dizdar Burak Özçivit Murat Dalkılıç
Spor Ryan Babel Sergen Yalçın Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kaza Oyunlar Türk Lirası Asgari Ücret
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Edirne'de 1 ton kaçak kum midyesine 100 bin TL ceza kesildi | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 16:06:30. #1.15#
title