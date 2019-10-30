Edirne'de 1 ton 600 kilogram midye ele geçirildi
Edirne'nin Keşan ilçesinde toplanması ve satışı yasak 1 ton 600 kilogram kum midyesi ele geçirildi.
Edirne'nin Keşan ilçesinde toplanması ve satışı yasak 1 ton 600 kilogram kum midyesi ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.G. idaresindeki 01 EGD 35 plakalı kamyoneti ilçe girişinde durdurdu.
Araçta, toplanması ve satışı yasak 1 ton 600 kilogram kum midyesi bulundu.
Sürücü S.G. hakkında idari işlem uygulanırken, midyeler denize bırakılmak üzere Keşan Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.