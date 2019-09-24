Edirne'de 1 ton 350 kilogram midye ele geçirildi

24.09.2019 11:34

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir otomobilde toplanması ve satışı yasak olan 1 ton 350 kilogram kum midyesi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Orhaniye köyü yakınlarında H.P. idaresindeki otomobili durdurdu.

Araçta toplanması ve satılması yasak olan 1 ton 350 kilogram kum midyesi bulundu.

Sürücü H.P. gözaltına alınırken midyeler denize bırakıldı.

Kaynak: AA