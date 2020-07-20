Edirne'de 1 ton 200 kilogram kaçak kum midyesi ele geçirildi
Edirne'nin Keşan ilçesinde 1 ton 200 kilogram kaçak kum midyesi ele geçirildi.
20.07.2020 18:35 | Son Güncelleme: 20.07.2020 19:52
Edirne'nin Keşan ilçesinde 1 ton 200 kilogram kaçak kum midyesi ele geçirildi.
Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri şüphe üzerine Mahmutköy köyünde park halineki iki kamyonette arama yaptı.
Aramada 1 ton 200 kilogram kaçak kum midyesi ele geçirilirken, sürücülere para cezası uygulandı.
Kaçak kum midyeleri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Kaynak: AA