Edirne'de 1 milyon 600 bin yavru pullu sazan göl ve göletlere bırakılıyor

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, 2021 yılında il genelinde 1 milyon 600 bin yavru pullu sazan balığının göletlere bırakılacağını bildirdi.

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, 2021 yılında il genelinde 1 milyon 600 bin yavru pullu sazan balığının göletlere bırakılacağını bildirdi.

Bayazıt, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne ait İpsala Su Ürünleri Üretim Tesisi'nde üretilen yavru pullu sazanların 87 noktadaki göl ve göletlere bırakılmaya devam edildiğini belirtti.

Sürdürülebilir balıkçılığa katkı sağlamak için çalışmaların sürdüğünü aktaran Bayazıt, "Su kaynaklarındaki balıklandırma çalışmalarımız sürüyor. Sadece bu yıl 1 milyon 600 bin balığı göl ve göletlerimize bırakmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Öte yandan yavru balıkların bir kısmı ekipler tarafından su kaynaklarına bırakılırken bir kısmı da kalıcı yuvalarına salıverilmek üzere köy muhtarlarına teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar