Edirne'de 1 milyon 600 bin yavru pullu sazan göl ve göletlere bırakılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Edirne'de 1 milyon 600 bin yavru pullu sazan göl ve göletlere bırakılıyor

Edirne'de 1 milyon 600 bin yavru pullu sazan göl ve göletlere bırakılıyor
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, 2021 yılında il genelinde 1 milyon 600 bin yavru pullu sazan balığının göletlere bırakılacağını bildirdi.

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, 2021 yılında il genelinde 1 milyon 600 bin yavru pullu sazan balığının göletlere bırakılacağını bildirdi.

Bayazıt, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne ait İpsala Su Ürünleri Üretim Tesisi'nde üretilen yavru pullu sazanların 87 noktadaki göl ve göletlere bırakılmaya devam edildiğini belirtti.

Sürdürülebilir balıkçılığa katkı sağlamak için çalışmaların sürdüğünü aktaran Bayazıt, "Su kaynaklarındaki balıklandırma çalışmalarımız sürüyor. Sadece bu yıl 1 milyon 600 bin balığı göl ve göletlerimize bırakmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Öte yandan yavru balıkların bir kısmı ekipler tarafından su kaynaklarına bırakılırken bir kısmı da kalıcı yuvalarına salıverilmek üzere köy muhtarlarına teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Münir Özkul Düm Tek Tek Derya Şensoy Ferhan Şensoy
Spor Çağdaş Atan Merih Demiral Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Edirne'de 1 milyon 600 bin yavru pullu sazan göl ve göletlere bırakılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.9.2021 09:35:26. #1.14#

title