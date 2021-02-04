Edirne'de 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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Edirne'de 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

04.02.2021 16:55 | Son Güncelleme: 04.02.2021 16:58
Edirne'de 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Keşan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Ekipler, farklı adreslerde yaptığı aramalarda 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler, A.K, B.T ve C.K, ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, şüpheli M.İ'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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