Edirne'de 1 haftada Avrupa'ya kaçmak isteyen 25 terör örgütü mensubu sınırda yakalandı

Edirne'de 1 haftada 25 terör örgütü mensubu güvenlik güçlerince sınırda yakalandı.

Edirne'de 1 haftada 25 terör örgütü mensubu güvenlik güçlerince sınırda yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve "Hudut Kartalları" diye de anılan sınır birlikleri yasa dışı geçişlere yönelik denetim ve önleme çalışmalarını sürdürüyor.

Güvenlik güçlerinin son 1 haftadaki operasyonlarında 17'si Fetullahçı Terör Örgütü, 8'i PKK/KCK mensubu 25 şüpheli Avrupa'ya kaçamadan sınırda yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Baran