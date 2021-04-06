Edirne'de 1,5 ton midye ve 260 kilo 'damiana' otu ele geçirildi
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Edirne'de 1,5 ton midye ve 260 kilo 'damiana' otu ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL - Haberler | Güncel
Edirne'de 1,5 ton midye ve 260 kilo 'damiana' otu ele geçirildi

EDİRNE'nin Enez ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda yasa dışı yollarla Yunanistan'a götürülmek istenen 1,5 ton midye ve uyuşturucu madde imalatında kullanılan 260 kilo 'damiana' otu ele geçirildi.

EDİRNE'nin Enez ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda yasa dışı yollarla Yunanistan'a götürülmek istenen 1,5 ton midye ve uyuşturucu madde imalatında kullanılan 260 kilo 'damiana' otu ele geçirildi.

Enez Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen ortak operasyonda, Yunanistan'a götürülmek istenen ve sahile bırakılmış 40 çuval içerisinde 1,5 ton midye ve uyuşturucu madde üretiminde kullanılan 260 kilo 'damiana' otu ele geçirildi. Midyeler, teslim edildikleri Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerince Saros Körfezi'nde denize bırakıldı. Polis, midye ve 'damiana' otunu sahile bırakan şüpheli ya da şüphelilerin kimliklerinin tespit edilerek, yakalanması için çalışma başlattı.

 


- Enezedirne
Edirne'de 1,5 ton midye ve 260 kilo 'damiana' otu ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL

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