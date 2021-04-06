Edirne'de 1,5 ton kum midyesi ve 260 kilogram damiana bitkisi ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel
Edirne'nin Enez ilçesinde 1,5 ton kum midyesi ve uyuşturucu yapımında kullanılan 260 kilogram damiana bitkisi ele geçirildi.
Edirne'nin Enez ilçesinde 1,5 ton kum midyesi ve uyuşturucu yapımında kullanılan 260 kilogram damiana bitkisi ele geçirildi.
Enez Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ülkeye kaçak yollarla kum midyesi ve damiana bitkisi sokmaya çalışan kaçakçılara yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda 40 çuvalda 1,5 ton kum midyesi ve 260 kilogram damiana bitkisi ele geçirildi.
Ekiplerin soruşturması devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar