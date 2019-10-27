Edirne Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Olağanüstü Genel Kurulu

27.10.2019 18:09

Edirne Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanlığına Oğuz Akkuzu seçildi.

Birliğin Olağanüstü Genel Kurulu, Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda yapıldı.

Yoklama, açılış ve divan heyetinin seçilmesiyle başlayan genel kurulda, Tarım ve Orman Bakanlığınca görevlendirilen yönetim kurulunun faaliyet raporunu, Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt okudu.

Genel kurulda seçilecek yönetime, mahkemelerde açılmış ve açılacak davalara çıkma, icra dairelerinde dosya açma ve takip etme, avukat tutma ve azletme, borçlu üyeler hakkında yasal işlem yapılması için yetki verildi.

Genel kurulda başkanlık için Erdi Yavuz ve Oğuz Akkuzu yarıştı. 259 üyenin oy kullandığı seçimde 192 oy alan Oğuz Akkuzu birliğin yeni başkanı seçildi.

Kaynak: AA