Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca 8 köpek yavrusunun ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
07.03.2021 15:59 | Son Güncelleme: 07.03.2021 16:02
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, 8 köpek yavrusunun dün ölü bulunmasına ilişkin soruşturma başlattı.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, 8 köpek yavrusunun dün ölü bulunmasına ilişkin soruşturma başlattı.
Bosnaköy yakınlarındaki NATO Köprüsü mevkisinde dün 8 ölü köpek yavrusunu görenlerin durumu bildirmesi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP), jandarma ve Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı yetkilileri bölgede inceleme yapmıştı.
Ekipler, öldürüldükleri sanılan köpek yavrularını incelemek üzere barınağa götürmüştü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci