02.12.2019 17:30 | Son Güncelleme: 02.12.2019 17:35

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı: "Yapılan tetkikler neticesinde Demirtaş'ın herhangi bir sağlık sorunu tespit edilmemiş olmasına rağmen daha detaylı tetkiklerin yapılması için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde muayene edilmesinin sağlanması amacıyla gerekli randevular alınarak bugün için hastaneye sevk edilmiştir." - ANKARA

Kaynak: İHA