Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan, Demirtaş açıklaması: 2'nci buzdolabı talebi uygun görülmemiştir
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan, Demirtaş açıklaması: 2'nci buzdolabı talebi uygun görülmemiştir

EDİRNE Cumhuriyet Başsavcılığı, Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın odasında buzdolabı olmadığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını kaydetti.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan, Demirtaş açıklaması: 2'nci buzdolabı talebi uygun görülmemiştir
09.08.2020 21:30 | Son Güncelleme: 09.08.2020 22:33

EDİRNE Cumhuriyet Başsavcılığı, Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın odasında buzdolabı olmadığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını kaydetti. Başsavcılık, "İlgilinin odasında isteği doğrultusunda 1 adet buzdolabı bulunmakta olup, kendisinin 2'nci buzdolabı talebi yönetmelik gereğince ceza infaz kurumu yönetimi tarafından uygun görülmemiştir" açıklamasında bulundu.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında Selahattin Demirtaş'ın cezaevindeki odasında buzdolabı bulunmadığına, buzdolabı talebinin ceza infaz kurumu idaresince reddedildiğine dair haberler ve paylaşımlara ilişkin basın açıklaması gereği duyulduğu belirtildi.Başsavcılıktan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında Edirne Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu olarak bulanan Selahattin Demirtaş'ın odasında buzdolabı bulunmadığı, buzdolabı alma talebinin ceza infaz kurumu idaresince reddedildiğine dair yer alan haberler ve paylaşımlara ilişkin bir basın açıklaması yapılması gereği duyulmuştur. Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan her odada hükümlü ve tutuklunun talebi doğrultusunda 1 adet buzdolabı bulundurulmaktadır. İlgilinin odasında da isteği doğrultusunda 1 adet buzdolabı bulunmakta olup, kendisinin 2'nci buzdolabı talebi yönetmelik gereğince ceza infaz kurumu yönetimi tarafından uygun görülmemiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli üretim olan dünyanın ilk lastikli ve elektrikli ekskavatörünü test etti Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli üretim olan dünyanın ilk lastikli ve elektrikli ekskavatörünü test etti
Domuz, yaşlı adamın iç çamaşırını çalınca ortaya komik görüntüler çıktı Dünya
Domuz, yaşlı adamın iç çamaşırını çalınca ortaya komik görüntüler çıktı
Kızılırmak'a giren baba ve 2 çocuğu boğularak hayatını kaybetti 3. Sayfa
Kızılırmak'a giren baba ve 2 çocuğu boğularak hayatını kaybetti
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka artışı konusunda 4 ilimizi uyardı Güncel
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka artışı konusunda 4 ilimizi uyardı
Sosyal medyada yayınlanan fıkrası 100 milyona ulaşan vatandaşın hayatı değişti Yaşam
Sosyal medyada yayınlanan fıkrası 100 milyona ulaşan vatandaşın hayatı değişti
Bill Gates: Koronavirüs salgını zengin ülkelerde 2021 yılı sonunda bitecek Dünya
Bill Gates: Koronavirüs salgını zengin ülkelerde 2021 yılı sonunda bitecek
Kan donduran olay! Bir baba, önce 7 yaşındaki kızını sonra kendisini astı
Kan donduran olay! Bir baba, önce 7 yaşındaki kızını sonra kendisini astı
Yol kenarında bulunan 7 cansız bedenin üzerinde çok sayıda kurşuna rastlanıldı
Yol kenarında bulunan 7 cansız bedenin üzerinde çok sayıda kurşuna rastlanıldı
Beyrut patlamasında ortaya çıkan yeni görüntüler yürekleri ağızlara getirdi
Beyrut patlamasında ortaya çıkan yeni görüntüler yürekleri ağızlara getirdi
5 kişinin öldüğü otobüs kazasından yaralı olarak kurtulan kadın: Kazadan önce şoförün kalp krizi geçirdiğini söylüyorlardı
5 kişinin öldüğü otobüs kazasından yaralı olarak kurtulan kadın: Kazadan önce şoförün kalp krizi geçirdiğini söylüyorlardı
Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Muharrem İnce'nin alacağı maksimum ve minimum oy oranlarını paylaştı
Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Muharrem İnce'nin alacağı maksimum ve minimum oy oranlarını paylaştı
Arazi anlaşmazlığı yüzünden oğlunu öldüren baba, kaçan gelinine ise saklandığı odada kurşun yağdırdı
Arazi anlaşmazlığı yüzünden oğlunu öldüren baba, kaçan gelinine ise saklandığı odada kurşun yağdırdı
Dilenci, 'Oscarlık' bayılma performansı ile vatandaşları dolandırmaya kalktı
Dilenci, "Oscarlık" bayılma performansı ile vatandaşları dolandırmaya kalktı
Muhabirin sorusu ABD Başkanı Trump'ı kızdırdı! Kürsüyü terk etti
Muhabirin sorusu ABD Başkanı Trump'ı kızdırdı! Kürsüyü terk etti
İstanbul'da dudak uçuklatan kuyumcu vurgunu! Emniyet Müdürlüğü detayları paylaştı
İstanbul'da dudak uçuklatan kuyumcu vurgunu! Emniyet Müdürlüğü detayları paylaştı
Fırsatları değerlendirmek isteyen Ronaldo'nun PSG ile görüşeceği iddia edildi
Fırsatları değerlendirmek isteyen Ronaldo'nun PSG ile görüşeceği iddia edildi
'Dayı' filminin setinde ikinci kez taciz olayı yaşandı
"Dayı" filminin setinde ikinci kez taciz olayı yaşandı
Yeni bir aşk mı doğuyor? Defne Samyeli ünlü iş adamıyla yemek yedi
Yeni bir aşk mı doğuyor? Defne Samyeli ünlü iş adamıyla yemek yedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan maskeyi çenesinin altına takanlara uyarı: Yanlış yapıyorsunuz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan maskeyi çenesinin altına takanlara uyarı: Yanlış yapıyorsunuz
Samsun'da vaka sayısı artınca Valilik yeni tedbirler aldı: Düğün süreleri 2 saate düşürüldü, toplu asker uğurlamaları yasaklandı
Samsun'da vaka sayısı artınca Valilik yeni tedbirler aldı: Düğün süreleri 2 saate düşürüldü, toplu asker uğurlamaları yasaklandı
Son Dakika: Türkiye'de 9 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi vefat etti, 1182 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 9 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi vefat etti, 1182 yeni vaka tespit edildi
Bursa'da yavru kedi, işkence edilerek öldürüldü
Bursa'da yavru kedi, işkence edilerek öldürüldü
Anelka, belgeselinde Fenerbahçe'ye 45 saniye yer verilmesine açıklık getirdi: Süre nedeniyle kesildi
Anelka, belgeselinde Fenerbahçe'ye 45 saniye yer verilmesine açıklık getirdi: Süre nedeniyle kesildi
Oyuncu Afra Saraçoğlu, K-Pop dansıyla izleyenleri kendinden geçirdi
Oyuncu Afra Saraçoğlu, K-Pop dansıyla izleyenleri kendinden geçirdi
Anneyi yıkan manzara! Özel harekat polisi evinde ölü bulundu
Anneyi yıkan manzara! Özel harekat polisi evinde ölü bulundu
'Dur' ihtarına uymayan sürücüyü kovalayan polis memuru şehit oldu
"Dur" ihtarına uymayan sürücüyü kovalayan polis memuru şehit oldu
Milli futbolcu Enes Ünal, eşiyle Bodrum'da tatilin tadını çıkarıyor
Milli futbolcu Enes Ünal, eşiyle Bodrum'da tatilin tadını çıkarıyor
Üniversiteli genç, evde deney yaptığı sırada meydana gelen patlamada parmaklarını kaybetti
Üniversiteli genç, evde deney yaptığı sırada meydana gelen patlamada parmaklarını kaybetti
Rocky'nin yıldızı Dolph Lundgren 38 yaş küçük nişanlısıyla tatilde
Rocky'nin yıldızı Dolph Lundgren 38 yaş küçük nişanlısıyla tatilde
Hastanede ortalık bir anda karıştı! Kadın güvenlik görevlisi, uyardığı ziyaretçinin saldırısına uğradı
Hastanede ortalık bir anda karıştı! Kadın güvenlik görevlisi, uyardığı ziyaretçinin saldırısına uğradı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Hulusi Akar Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Coşkun Sabah Ufuk Bayraktar Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Burak Yılmaz Mehmet Topal Nihat Özdemir Malcolm Thomas
Daha Fazla Çocuk Bursa Lübnan Otobüs
Şu an buradasınız: Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan, Demirtaş açıklaması: 2'nci buzdolabı talebi uygun görülmemiştir - Edirne
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.8.2020 22:57:24. #1.15#
title