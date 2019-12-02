Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı: "Edirne F Tipi Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Selahattin...
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı: "Edirne F Tipi Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın 26/11/2019 günü cezaevi yönetimine rahatsızlandığını bildirmesi üzerine acilen 112 aranılarak gelen doktor tarafından ilk muayenesi ve gerekli tetkikler yapılmıştır.
02.12.2019 17:29 | Son Güncelleme: 02.12.2019 17:34
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı: "Edirne F Tipi Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın 26/11/2019 günü cezaevi yönetimine rahatsızlandığını bildirmesi üzerine acilen 112 aranılarak gelen doktor tarafından ilk muayenesi ve gerekli tetkikler yapılmıştır." - ANKARA
Kaynak: İHA