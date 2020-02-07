: Edirne çöp konteynerine atılan bebek ve 14 yaşındaki anne, korumaya alındı

07.02.2020 20:48 | Son Güncelleme: 07.02.2020 20:54

Çöp konteynerine atılan bebek ve 14 yaşındaki anne, korumaya alındı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, çöp konteynerine atılmış çanta içerisinde bulunan yeni doğmuş kız bebeği, evde doğum yaptığı belirlenen 14 yaşındaki annesi A.A. ve doğum sırasında yanında olduğu belirlenen ablası 16 yaşındaki M.A., devlet koruması altına alındı. A.A., ilk ifadesinde geçen yıl Tekirdağ'da kaldığı yetiştirme yurdundan kaçtığını ve sığındığı metruk evde tanımadığı bir kişinin tecavüzüne uğradığını ileri sürdü.

Olay, dün, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Aşağı Zaferiye Mahallesi Yormaz Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerindeki bir evde oturan Nebahat Gümüş, pencereden dışarı baktığı sırada bir kişinin elindeki sarı renkli çantayı evinin önündeki çöp konteynerine bıraktığını gördü. Bir süre sonra çöp konteynerinden ağlama sesi duyan Gümüş, gidip çantayı kontrol ettiğinde içerisinde yeni doğan bir kız bebeği buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bebek, sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda bebeği bırakan kişinin, çöp konteynerine yaklaşık 100 metre mesafedeki apartmanda oturan A.A. oluğunu belirledi. Eve giden polis A.A.'nın evde yeni doğum yaptığını belirledi. A.A., çağrılan ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Evde bulunan ablası M.A. da polis ekiplerince emniyete götürüldü.

'TECAVÜZE UĞRADIM'

A.A., polise verdiği ilk ifadede geçen yıl Tekirdağ'da kaldığı yetiştirme yurdundan kaçtığını ve sığındığı metruk evde tanımadığı bir kişinin tecavüzüne uğradığını iddia etti. A.A., daha sonra yetiştirme yurdundan ayrılarak, Keşan'da yaşayan anne ve ablasının yanına geldiğini kaydetti. Anne A.A.'nın Keşan Devlet Hastanesi kadın doğum servisinde, bebeğinin ise Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde kuvöze alınarak tedavilerinin sürdüğü ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Bebek, Anne A.A. ve ablası M.A.'nın pazartesi günü taburcu edilerek, koruma altına alınacağı ve Edirne Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yurda yerleştirilecekleri kaydedildi.

MAHALLELİ ÜZGÜN

Öte yandan, olayın yaşandığı mahallede yaşayanlar üzüntülerini dile getirdi. Mahalle sakini Ayşenur Balta, bebeğin bulunmasının ardından ağlama sesini duyarak, dışarıya çıktıklarını belirterek, "Böyle bir şey yapılması çok kötü. Bu soğukta onu atması çok büyük vicdansızlık. Nasıl bir vicdan anlamıyorum. Görmeyerek, çöpümüzü üzerine de atabilirdik" dedi.

Serpil Balta da bebeğin çöp konteynerinde bulunmasının ardından sokağa çıktıklarını belirterek, "Hep beraber koştuk, görünce çok üzüldük. Hiç iyi bir şey değil. Anneye de, çocuğa da acırsın. Annesi daha 14 yaşında. Çok üzüldüm. Günah, ben de bir anneyim. Bir damla masumu at sen çöpe. Çocuğun elleri morarmaya başlamıştı. Bulunmasa ölecekti. Kediler çöpün başına üşüşmüştü. Çocuğa zarar verebilirlerdi" diye konuştu.

'ANNE ÇOK KÜÇÜKTÜ, ABLASI DA YANINDAYDI'

Bebeği çöp konteyneri içerisinde bulan Nebahat Gümüş ise şunları söyledi:

"Mutfakta yemek yaptığım sırada pencereden bakıyordum. Üzerinde pembe eşofman ve kırmızı kazak vardı. Sarı bir bez çantayı çöpün içine bıraktı. Ben dayanamayıp gidip baktım. Ağlama sesi gelmeye başladı. Baktığımda çantada bebek vardı. Kızın hareketlerinden de şüphelendim. Gittiği yöne baktım. Sonra polis ve ambulans geldi. Bebeği ambulansla hastaneye götürdüler. Polise gittiği yönü de gösterdim. Kızı kısa sürede buldular. Anne çok küçüktü. Ablası da yanındaydı. Yeni duşa girmişti. Sonra ambulansla hastaneye götürdüler"

Kaynak: DHA

Haber Videosu