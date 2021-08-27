Edirne çevrelerinde sağanak bekleniyor
Edirne çevrelerinde yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Edirne çevrelerinde yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Edirne çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.
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Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya