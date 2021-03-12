Edirne Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü "Kurşun madeni kırma, eleme ve yıkama tesisi kurma talebiyle" ilgili açıklama yaptı
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Edirne Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü "Kurşun madeni kırma, eleme ve yıkama tesisi kurma talebiyle" ilgili açıklama yaptı

12.03.2021 12:11 | Son Güncelleme: 12.03.2021 12:21
Edirne Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü

Edirne Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü kamu kurumlarının insan sağlığı ve çevresel değerlerin korunması için gerekli hassasiyeti üst düzeyde tuttuğunu belirtti.

Edirne Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü kamu kurumlarının insan sağlığı ve çevresel değerlerin korunması için gerekli hassasiyeti üst düzeyde tuttuğunu belirtti.

Müdürlükten yapılan açıklamada, Maslak mevkisinde özel bir firma tarafından çevresel hassasiyete ve kamu sağlığına etki edebilecek, "Kurşun madeni kırma, eleme ve yıkama tesisi" kurma talebi ile ilgili bazı basın organlarında çıkan haberlere ilişkin açıklama yapılmasının gerekli görüldüğü belirtildi.

Firmaların açmak istedikleri tesisler için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci talebinde başvurmalarının hukuki bir hak olduğu belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Böyle bir hakkın kullanılıyor olması hiçbir biçimde bu şekildeki bir tesis için ÇED gerekli değildir ya da ÇED olumlu kararlarının verileceği anlamına gelmemektedir. Öte yandan ÇED sürecine ilave olarak böyle bir tesis için gerekli olan diğer ruhsat ve izinlerin alınması da yasal bir zorunluluktur.

Kamu sağlığı ve çevre açısından böyle bir tesis için sanki izin alınmış ya da izin verilmeye yönelik bir irade varmış gibi basına yansıyan haberler gerçek dışıdır. Kamu sağlığı ve çevresel değerlerimizin korunması için gerekli olan hassasiyet sorumlu kamu kurumlarımız tarafından en üst düzeyde gösterilecek olup halkımızın kaygı duymasını gerektirebilecek hiçbir husus bulunmamaktadır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Baran

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