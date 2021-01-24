Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği'nden Tavuk Ormanı'na bilimsel koruma önerisi
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Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği'nden Tavuk Ormanı'na bilimsel koruma önerisi

24.01.2021 18:09 | Son Güncelleme: 24.01.2021 18:12
Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği'nden Tavuk Ormanı'na bilimsel koruma önerisi

Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Ayten Eren, Tavuk Ormanı'nın bilim insanlarının rehberliğinde korunarak geliştirilmesi gerektiğini bildirdi.

Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Ayten Eren, Tavuk Ormanı'nın bilim insanlarının rehberliğinde korunarak geliştirilmesi gerektiğini bildirdi.

Eren yaptığı yazılı açıklamada, Topkapı Sarayı'ndan sonra en önemli Osmanlı saraylarından biri olan Edirne Sarayı'nın bir parçası olan Tavuk Ormanı'nın, tarih, kültür ve doğal varlık bakımından çok önemli bir değer arz ettiğini belirtti.

Ormanın, zengin flora ve faunasıyla "Doğal Sit Alanı" ilan edildiğini ifade eden Eren, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar bölgenin 73 kuş türüne ev sahipliği yaptığı tespit edilmiştir. Ender coğrafi yapısı, zengin tarihsel birikimi, yakın geçmişte oynadığı önemli rolü açısından büyük öneme sahiptir. Ne yazık ki bugüne kadar özel ve kamu eliyle yapılan fiziki müdahaleler Tavuk Ormanı adıyla adlandırılan bu bölgeye geri dönülemez zararlar vermektedir.

Bu alandaki özel işletmeler ve faaliyetleri sınırlandırılmalı, düğün benzeri gürültü ve ışık kirliliği yüksek, yaban hayatına zarar veren organizasyonlar yasaklanmalıdır. Sarayın Has Bahçesi'ne kurulan güreş stadyumu buradan taşınmalıdır. Kırkpınar Güreşleri'nin ruhuna uygun bir fuar alanı projelendirilerek Tavuk Ormanı'nın koruma altına alınması sağlanmalıdır. Alandaki endemik bitkiler, ecza bitkileri korunmalı, geliştirilmeli, buranın gerçek sahipleri olan canlılara zarar verebilecek her türlü etkenden arındırılmalıdır. Osmanlı Sarayı'nın Has Bahçesi'nin bilimsel açıdan korunarak geleceğe aktarılması birincil görevimizdir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

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