EDİRNE ÇANAKKALE SAVAŞI'NDAKİ HASTANE BİNASI KENT MÜZESİNE DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR
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EDİRNE ÇANAKKALE SAVAŞI'NDAKİ HASTANE BİNASI KENT MÜZESİNE DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Çanakkale Savaşı yıllarında cephe gerisi hastanesi olarak hizmet veren, daha sonra ise hastane ve okul olarak da kullanılan tarihi taş binanın, belediye tarafından kent müzesi haline getirilmesi için çalışmalar sürüyor.

02.08.2020 08:44 | Son Güncelleme: 02.08.2020 08:53

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Çanakkale Savaşı yıllarında cephe gerisi hastanesi olarak hizmet veren, daha sonra ise hastane ve okul olarak da kullanılan tarihi taş binanın, belediye tarafından kent müzesi haline getirilmesi için çalışmalar sürüyor. Keşan Kent Müzesi Koordinatörü Arkeolog Aslı Avcı, şehrin kimliğini yansıtan ve günlük hayatta kullanılan eski eşyaları topladıklarını belirterek, müze ve bahçesinin sosyal ve sanatsal faaliyetlerde de kullanılacağını söyledi.

Keşan'da Yukarı Zaferiye Mahallesi Necati İşcan Caddesi üzerinde bulunan ve 1914 yılında inşa edilerek Çanakkale Savaşı'nda cephe gerisi hastanesi olarak yaralı askerlerin tedavi edildiği daha sonraki yıllarda ise Kızılay ve memleket hastanesi olarak da hizmet veren bina, Aralık ayında kent müzesi olarak kullanılmak üzere Keşan Belediyesi'ne devredildi. Binanın restorasyonu için proje hazırlanırken, yapılan duyurularla şehrin kimliğini yansıtan ve günlük hayatta kullanılan eski eşyalar müze bünyesinde toplanmaya başladı. Eşyalar arasında yer alan eski mutfak araçları, su küpleri, patlamış top mermisinden yapılmış havan, el yazması notlar bulunan Kuran-ı Kerim, yağlı güreşlerde giyilen kispet, müzik aletleri ve daktilolar dikkat çekiyor.

'HALK TARAFINDAN İLGİ GÖRDÜ'

Keşan Kent Müzesi Koordinatörü Arkeolog Aslı Avcı, kent müzesi olarak kullanılan binanın 1900'lü yılların başında inşa edilerek, Çanakkale Savaşı döneminde cephe gerisi hastanesi olarak kullanıldığını belirterek, "Bina ilk önce cephe gerisi hastanesi olarak kullanılmış. Aralık ayında da Keşan Belediyesi'ne kent müzesi olarak tahsis edildi. Ocak ayı itibariyle çalışmalarımıza başladık. Öncelikle bir duyuru yaptık. Vatandaşların ellerinde eski olan, kent kimliğini yansıtan eşyaları bize getirmelerini istedik. Bu halk tarafından oldukça ilgi gördü. Herkes elinde olan, sakladığı eşyalarını bize getirdi" dedi.

'BURASI ŞEHRİN BULUŞMA MEKANI, AYDINLIK YÜZÜ OLACAK'

Binanın restorasyonu için bir proje hazırlandığını ifade eden Avcı, "Binanın gerçek kimliğinin ortaya çıkarılması için restorasyon yapılacak. Bununla da ilgili bir proje hazırlanıyor. Ayrıca bir Keşan kitabı hazırlayacağız. Kitapla ilgili sempozyum düzenleyeceğiz. Müzede bir kent araştırmaları merkezi kurmak istiyoruz. Burada yüksek lisans ile doktora öğrencilerinin çalışmalarını ve bize Keşan'la ilgili akademik bilgi sağlamalarını istiyoruz. Binamızın alt katında ise çocuk ve gençlerle atölye çalışmaları yapacağız. Burası yaşayan bir kent müzesi olacak. Bahçemize bir amfi tiyatro, açık hava sineması ve müze kafe inşa edilecek. Burası şehrin buluşma mekanı, aydınlık yüzü olacak. Umuyoruz ki müzemizi tüm halkımızla birlikte 19 Kasım 2022'de açacağız" diye konuştu.

'ŞEHRİN KİMLİĞİNİ YANSITAN EŞYALAR GETİRİLİYOR'

Aslı Avcı, yaptıkları duyuru sonrası şehrin kimliğini yansıtan ve günlük hayatta kullanılan eski eşyaların müzeye getirilmeye başlandığını dile getirerek, "En çok dokuma, tarım malzemeleri, eski radyo, televizyon ve daktilolar var. İçerisinde el yazması notlar bulunan eski Kuran-ı Kerim var. Aynı zamanda Arapça kitaplar da bulunuyor. Eskiden gelinlerin çeyizine konulan el işi malzemeler var. Eski gelinlik ve nişanlık kıyafetler var. Kunduracı malzemeleri getirdiler. Su küpleri, mutfak malzemeleri de getirilenler arasında. Yağlı güreşlerde giyilen kispetler var. Ayrıca biz burada eski zanaatları burada yaşatmak istiyoruz. Müzemizdeki her odanın farklı bir senaryosu olsun istiyoruz. Öte yandan bir gazete arşivimiz var. Bu arşiv şu an dijitale aktarılıyor" ifadelerini kullandı.

'GELECEĞE KÖPRÜ KURMAK İSTİYORUZ'

Kent müzesiyle şehrin tüm değerlerini bir arada yaşatmayı amaçladıklarını belirterek, "Biz burada Keşan'ın tarihini, kültürünü hepsini bir arada yaşatmak ama bir taraftan da geleceğe köprü kurmak istiyoruz. Bunu da çocuklarla ve gençlerle yapabiliriz. Artık kültürel mirasımıza sahip çıkmalıyız. Müzenin bahçesinin kültürel faaliyetlerde kullanılmasını istiyoruz. Birçok projemiz var. Hepsini hayata geçirmeyi hedefliyoruz" dedi.

EDİRNE ÇANAKKALE SAVAŞI'NDAKİ HASTANE BİNASI KENT MÜZESİNE DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR

Kaynak: DHA

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