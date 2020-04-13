Edirne Çakmak Barajı Sulaması 1. kısım inşaatı devam ediyor Edirne Çakmak Barajı sulaması 1. kısım inşaatı devam ediyor.

Edirne Çakmak Barajı sulaması 1. kısım inşaatı devam ediyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, DSİ tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışarak sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

Edirne ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.

Bu kapsama Edirne Çakmak Barajı sulaması 1. kısım inşaatı devam ediyor.

Devlet Su İşleri 11. Bölge Müdürlüğü sorumluluğunda yürütülmekte olan Çakmak 1. Merhale Projesi kapsamındaki Çakmak Barajı Sulaması 1. Kısım İnşaatı yapım işinde 3 milyon 312 bin 60 hektar taban arazisi ve 13 milyon 140 bin 90 hektar yamaç arazisi olmak üzere toplam 16 milyon 453 bin 50 hektar tarım arazisi suya kavuşturulacak.

Bölge insanına ek gelir sağlayacak Çakmak Barajı Sulaması 1. kısım inşaatı işinin tamamlanması ile hem tarlalardaki verim artarak, hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacak.

Kaynak: AA