EDİRNE Bulgaristan sınırında orman yangını-1 Bulgaristan sınırında orman yangınıBULGARİSTAN'ın Türkiye sınırında orman yangını çıktı.

Bulgaristan sınırında orman yangını

BULGARİSTAN'ın Türkiye sınırında orman yangını çıktı. Yangının Türkiye tarafına sıçrama ihtimaline karşı bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'nden itfaiye ekipleri sevk edilerek önlem alındı.

Bulgaristan'da Edirne'nin Hamzabeyli Sınır Kapısı'nın hemen karşısındaki bölgede henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Yangının dumanları Türkiye tarafından görülürken, alevler Uzunbayır köyünün hemen karşısındaki bölgeye ilerledi. Yangın üzerine Edirne Orman İşletme Müdürlüğü'nden itfaiye ve arazözler sevk edildi. Ekipler, yangının Türkiye'ye sıçrama ihtimaline karşı önlem alarak, sınırın Türkiye tarafında bekleyişlerini sürdürüyor.

Kaynak: DHA