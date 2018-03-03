Edirne Bulgaristan Milli Günü'nde Afrin Şehitleri İçin Saygı Duruşu

Bulgaristan Milli Günü'nde Afrin şehitleri için saygı duruşu

BULGARİSTAN'ın Milli Günü nedeniyle Edirne'deki Bulgar Ortodoks Sveti Georgi Kilisesi'nde ayin düzenlenirken, etkinlikler kapsamında eğlenceler iptal edildi. Resepsiyonda Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosu Vassil Valchev'in daveti üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Türk askerleri için saygı duruşunda bulunuldu.

Edirne'de Bulgar Ortodoks Sveti George Kilisesi'nde, Bulgaristan'ın 3 Mart Milli Günü ve baharın gelişi 'Baba Marta' günü nedeniyle ayin düzenlendi. Ayine Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosu Vassil Valchev, Bulgaristan'dan gelen vatandaşlar ile kilise cemaati katıldı. Papaz Aleksandır Çıkırık'ın dualar ettiği ayin, okunan dualar, hacın öpülmesi ve kuru ekmek dağıtılmasının ardından mum yakılmasıyla son buldu. Ayini düzenleyen papaz Alexsandır Çıkırık, Bugün Bulgaristan'ın kurtuluş bayramı. Baharın gelişi ve ölmüşler içinde dua ettik. İnşallah barış içinde huzur içinde yaşarız. Aynı zamanda Afrin'de şehit olan 8 genç Türk askeri içinde dua ettik. Artık kimse ölmesini istemiyoruz dedi.

Bulgaristan'ın Milli Günü nedeniyle, kilisedeki ayinin ardından, düzenlenen yemekli resepsiyona geçildi. Resepsiyona Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu ile çok sayıda davetli katıldı. Törende konuşan Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosu Vassil Valchev, Türkiye ve Bulgaristan arasındaki dostluğun Avrupa Birliği ülkeleri arasında örnek teşkil ettiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov arasındaki olumlu görüşmeler geçtiğini söyledi. Bulgaristan'ın Avrupa Birliği Konseyi Dönem Başkanlığı'nı yürüttüğünü hatırlatan Valchev, Geçtiğimiz yıldan bu yana iki ülke arasında ilişkiler aşırı derecede ilerlemiş durumda. En yüksek politik durumda görüşmeler gerçekleşmiş durumdadır. En önemli alanda, kültür alanında gelişmeler var. İki ülkenin birlikte ilerleyişi Avrupa'da ve dünyada örnek olarak gösterilmektedir. Bulgaristan'ın dönem başkanlığında 26 Mart'taki liderler görüşmelerini Avrupa Birliği katılımcıları ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek dedi.

AFRİN ŞEHİTLERİ İÇİN SAYGI DURUŞU

Bulgar Başkonsolos Vassil Valchev, konuşmasının son bölümünde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de terörist unsurlara yönelik sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Mehmetçikler için salondakileri ayağa kalkıp saygı duruşuna davet etti. Valchev, Son günlerde çok üzücü haberler gündemde. Çok sayıda şehitler var Afrin'de. Şehit aile yakınlarına buradan başsağlığı dilemek istiyorum. ve herkesi saygı duruşuna davet ediyorum diliyorum dedi. Valchev'in konuşmasının ardından salondakiler şehit Mehmetçikler için saygı duruşunda bulundu.

Resepsiyonda bulunan halk oyunları gösterileri ve eğlenceler ise Afrin'de şehit olan Türk askerleri nedeniyle iptal edildi.