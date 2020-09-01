EDİRNE Bulgaristan karantinayı kaldırdı, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan girişler başladı Bulgaristan karantinayı kaldırdı, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan girişler başladıBULGARİSTAN, koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 6 aydır kapalı tuttuğu sınır kapılarını bugünden itibaren açtı.

Bulgaristan karantinayı kaldırdı, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan girişler başladı

BULGARİSTAN, koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 6 aydır kapalı tuttuğu sınır kapılarını bugünden itibaren açtı. Türkiye'den gideceklerden PCR testi ve zorunlu 14 gün karantinanın kaldırılmasının ardından Bulgar vatandaşları Kapıkule Sınır Kapısı'ndan alışveriş yapmak için günübirlik Edirne'ye geldi.

Bulgaristan koronavirüs tedbirleri kapsamında 13 Mart günü yük taşıyan TIR'lar haricinde yolcu giriş ve çıkışına kapattı. Türkiye'nin 11 Haziran'da karantina uygulamasını kaldırmasına rağmen Bulgaristan hükümeti Türkiye'de koronavirüs salgınının devam ettiği gerekçesiyle uygulamaya devam etti. Normalleşme sürecinde çifte vatandaşlar olanlar ile ikameti bulunanlara PCR testi ve 14 günlük karantina uygulaması şartı uygulayan Bulgaristan'ın Sağlık Bakanı Kostadin Angelov, bugünden itibaren Türkiye'den gelen herkese PCR testi ve 14 günlük karantina uygulamasını kaldırdığını açıkladı.

'ALIŞVERİŞ İÇİN GELDİK'

Bulgaristan'ın aldığı kararın ardından bu ülke vatandaşları, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Edirne'ye gelmeye başladı. Kapıkule'den giriş yapanların araçları dezenfekte edilip, yolcuların ateşleri ölçülüyor. Bulgaristan'ın Kırcaali kentinde yaşayan Remzi Mümin, kapıları kapalı olması nedeniyle 6 aydır Türkiye'ye gelemediğini, karantina uygulamasının kalkmasıyla birlikte Edirne'ye alışveriş için geldiğini söyledi. Mümin, Kırcaaili'de yaşıyorum ve 6 aydır kapılar kapalı diye gelemiyorduk. Şimdi geçişler serbest oldu, çok sevindik. Edirne'ye alışverişe geldim. Biz alışverişimizi Edirne'den yapıyoruz. İnşallah bir daha kapanmaz dedi. Karantina nedeniyle Türkiye'ye gelemediğini ve sınır kapılarının açılmasıyla, alışveriş için Edirne'ye gelen soydaşlardan Ayşe Öztürk ise, Kapıların açılmasına çok sevindik. Alışveriş yapmak için Edirne'ye gidiyoruz diye konuştu.

Kaynak: DHA