EDİRNE Bulgaristan Başbakanı Borisov: TIR'ların beklememesi için Türkiye'dekine benzer özel bir... Bulgaristan Başbakanı Borisov: TIR'ların beklememesi için Türkiye'dekine benzer özel bir alan oluşturdukBULGARİSTAN Başbakanı Boyko Borisov, Edirne Valisi Ekrem Canalp ile iki ülke arasındaki ortak temas noktasında görüştü.

Bulgaristan Başbakanı Borisov: TIR'ların beklememesi için Türkiye'dekine benzer özel bir alan oluşturduk

BULGARİSTAN Başbakanı Boyko Borisov, Edirne Valisi Ekrem Canalp ile iki ülke arasındaki ortak temas noktasında görüştü. Koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafenin korunarak gerçekleşen görüşmede Borisov, Bulgaristan'da TIR'ların kuyruk oluşturmaması için Türkiye'dekine benzer bir alan oluşturduklarını söyledi.

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Edirne Valisi Ekrem Canalp ile Kapıkule Sınır Kapısı ile Bulgaristan Kapitan Andreevo Sınır Kapısı arasındaki ortak temas noktasında bir araya geldi. Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Volkan Türk Vural, Bulgaristan'ın Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani, Burgaz Başkonsolosu Senem Güzel'nde yer aldığı görüşmede, maske takan heyetler sosyal mesafeyi korudu. Görüşmede, Türkiye'nin TIR kuyrukları için aldığı önlemler ve Bulgaristan tarafında bekleyen TIR'ların yapılacak çalışmayla hızlandırılması ele alındı.

Bulgaristan Başbakanı Türkiye ile iyi ilişkilerinin olduğunu ve bu nedenle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek yaptığı konuşmasında, "TIR'ların sınırda beklememesi için Türkiye'dekine benzer özel bir alan oluşturduk. Sınır kapılarında gümrükçülerin ortak temas alanı gibi büyükelçilerde aralarında görüşebilirler. Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök'e de teşekkür ederim. Sınırda oluşan TIR yoğunluğunun giderilmesinde büyük katkısı oldu" dedi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp'da görüşmede Türkiye ile Bulgaristan'ın sadece komşuluk değil dostluk ilişkisi olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ve Borisov arasındaki dostluğun ülkeler arasındaki tüm ilişkilere de yansıdığını belirtti. Türkiye'nin koronavirüsü salgını ile uğraşırken ticaretinde devam etmesi gerektiğini belirten Canalp, "Kapıkule'den günlük 2 bin TIR giriş ve çıkış yapıyor. Oluşabilecek yoğunlukları da kısa sürede çözeriz" dedi.

Vali Canalp konuşmasının ardından Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'a Türk kahvesi hediye etti. Açıklamanın ardından Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ve beraberindekiler tampon bölgeden Bulgaristan tarafına geçtiler.

Görüşmelerin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Vali Canalp, iki ülkenin koronavirüsü salgını tedbirleri nedeniyle aldığı önlemler nedeniyle sınır kapılarında uzun TIR kuyrukları oluştuğunu söyledi. Canalp, Türkiye'deki uygulamanın Bulgaristan'da da devreye girdiğini belirterek, "Türkiye'deki uygulama memnuniyetle söyleyebilirim ki Bulgaristan'da da devreye giriyor. Bundan sonra ümit ediyorum ki artık Bulgaristan tarafında da TIR kuyrukları oluşmayacak. Biz bu sistemi Edirne'de yaklaşık 1,5-2 yıl önce devreye koyduk. Biliyorsunuz artık TIR kuyrukları oluşmuyor, çok istisnai durumlarda oluşuyor. Onlar da çok seri şekilde yönetilebilir şekilde eritiliyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA