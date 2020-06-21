Edirne bir anda bastıran yağmurda araçlar mahsur kaldı
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Edirne bir anda bastıran yağmurda araçlar mahsur kaldı

Edirne bir anda bastıran yağmurda araçlar mahsur kaldı Edirne'yi birden etkisi altına alan sağanak yağışta yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı ve vatandaşlar suda yürüyerek karşıdan karşıya geçti.

21.06.2020 19:45 | Son Güncelleme: 21.06.2020 19:51

Edirne bir anda bastıran yağmurda araçlar mahsur kaldı

EDİRNE - Edirne'yi birden etkisi altına alan sağanak yağışta yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı ve vatandaşlar suda yürüyerek karşıdan karşıya geçti.

Edirne'de, sağanak nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Kentin işlek caddeleri sağanak nedeniyle göle döndü. Sürücüler su içinde ilerlemekte güçlük yaşadı. Araçların mahsur kaldığı bazı caddeler polis ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı. Su birikintileri nedeniyle trafik yoğunluğunun yaşandığı caddelerdeki sular görevlilerin müdahalesiyle çekilmeye başlandı. Bazı vatandaşlar sularla kaplı caddede yürüyerek yolun karşı şeridine geçti.

Edirne bir anda bastıran yağmurda araçlar mahsur kaldı

Kaynak: İHA

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