Beyaza bürünen Edirne'de hava buz kesti - Haberler
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Beyaza bürünen Edirne'de hava buz kesti

Demirören Haber Ajansı / Ali Can Zeray - Haberler | Güncel

EDİRNE'de dün öğle saatlerinde başlayan gece de yer yer etkili olan kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı.

KEŞAN, EDİRNE (DHA) - EDİRNE'de dün öğle saatlerinde başlayan gece de yer yer etkili olan kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı. Termometrelerin gece eksi 8, gündüz ise eksi 2 dereceyi gösterdiği kentte, soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.

Balkanlardan gelen soğuk havanın etkisini giren Edirne'de dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, gece de etkili oldu. Kenti beyaza bürüyen kar, soğuk hava ile birlikte buzlanmaya neden oldu. Sabah işlerine gitmek için evden çıkanlar zor anlar yaşadı, trafikte aksamalar meydana geldi. Polis ekipleri, kavşaklarda önlem alarak uyarılarda bulundu.

HAVA DAHA DA BUZ KESECEK

Hava sıcaklığının gece eksi 8, gündüz ise eksi 2 derece olduğu kentte; meteoroloji yetkilileri bugün ve yarın kar yağışının beklenmediğini ancak soğuk havanın etkisini artıracağını söyledi. Yetkililer, bu geceden itibaren sıcaklığın daha da düşeceğini belirterek, buz ve don uyarısı yaptı.

ÇOCUKLAR KAR TOPU OYNADI

?Hava sıcaklığının eksi 2 derece ölçüldüğü Keşan ilçesinde de gece saatlerinde kar yağışı başladı. Cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplanırken, evlerinin önüne çıkan çocuklar kar topu oynadı. Karayolları ekipleri yollarda olası buzlanma ve kar birikmesine karşı tuzlama ve kar küreme çalışması yapmak üzere hazır bekletiliyor. Kar yağışının öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.


- Edirne
Beyaza bürünen Edirne'de hava buz kesti

Beyaza bürünen Edirne'de hava buz kesti

Beyaza bürünen Edirne'de hava buz kesti

Beyaza bürünen Edirne'de hava buz kesti

Beyaza bürünen Edirne'de hava buz kesti

Beyaza bürünen Edirne'de hava buz kesti

Beyaza bürünen Edirne'de hava buz kesti

Beyaza bürünen Edirne'de hava buz kesti

Beyaza bürünen Edirne'de hava buz kesti

Beyaza bürünen Edirne'de hava buz kesti

Beyaza bürünen Edirne'de hava buz kesti

Beyaza bürünen Edirne'de hava buz kesti

Beyaza bürünen Edirne'de hava buz kesti

Beyaza bürünen Edirne'de hava buz kesti

Beyaza bürünen Edirne'de hava buz kesti

Beyaza bürünen Edirne'de hava buz kesti

Beyaza bürünen Edirne'de hava buz kesti

Beyaza bürünen Edirne'de hava buz kesti

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Demirören Haber Ajansı / Ali Can Zeray - Son Dakika Haberleri

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