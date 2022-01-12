Beyaza bürünen Edirne'de hava buz kesti

Balkanlardan gelen soğuk havanın etkisini giren Edirne'de dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, gece de etkili oldu. Kenti beyaza bürüyen kar, soğuk hava ile birlikte buzlanmaya neden oldu. Sabah işlerine gitmek için evden çıkanlar zor anlar yaşadı, trafikte aksamalar meydana geldi. Polis ekipleri, kavşaklarda önlem alarak uyarılarda bulundu.

?Hava sıcaklığının eksi 2 derece ölçüldüğü Keşan ilçesinde de gece saatlerinde kar yağışı başladı. Cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplanırken, evlerinin önüne çıkan çocuklar kar topu oynadı. Karayolları ekipleri yollarda olası buzlanma ve kar birikmesine karşı tuzlama ve kar küreme çalışması yapmak üzere hazır bekletiliyor. Kar yağışının öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.