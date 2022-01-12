Edirne beyaza büründü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Edirne beyaza büründü

İhlas Haber Ajansı / Şener Urfa - Haberler | Güncel

Edirne beyaza büründü Edirne'de dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece boyunca aralıklar devam etti.

EDİRNE (İHA) - Edirne beyaza büründü

EDİRNE - Edirne'de dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece boyunca aralıklar devam etti. Edirneliler güne beyaz örtüyle uyandı.

Hava sıcaklığının eksi 3 derece ölçüldüğü Edirne'de, vatandaşlar güne kar yağışıyla uyandı. Kentin birçok noktası kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

Kent merkezinde kar yağışı etkisini kaybederken soğuk hava etkili oluyor. Zaman zaman buzlanmaların yaşandığı yollarda maddi hasarlı trafik kazaları meydana geliyor.

Edirne beyaza büründü

Edirne beyaza büründü

Edirne beyaza büründü

İstanbul'da kar yağışı başladı

İstanbul'da kar yağışı başladı

 Yurtta hava durumu

Yurtta hava durumu

 Kırklareli'nde eğitime kar engeli

Kırklareli'nde eğitime kar engeli

İhlas Haber Ajansı / Şener Urfa - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title