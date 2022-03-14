Edirne Belediyesinin kuruluşunun 155. yılı törenle kutlandı

EDİRNE (AA) - Edirne Belediyesinin kuruluşunun 155. yılı dolayıyla tören düzenlendi.

Tören kapsamında Edirne Belediyesi önünde oluşturulan kortej bando eşliğinde Atatürk Anıtına kadar yürüdü.

Çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende konuşan Belediye Başkanı Recep Gürkan, belediyenin 155. kuruluş yılını kutladı.

Edirne Belediyesinin Osmanlı döneminde kurulan ilk belediyelerden biri olduğunu anımsatan Gürkan, "Belediyemiz şanlı tarihiyle, geçmişiyle, bazen işgallerde bazen direnişlerde ve elbette kurtuluşlarda hep şehrin merkezinde şehirlinin gönlünde yer almıştır." dedi.

Gürkan, Edirne Belediyesinden hem Osmanlı hem de Türkiye Cumhuriyeti döneminde pek çok milletvekili çıkardığını ifade etti.

1. Dünya Savaşı'nın ardından 1920-1922 yılları arasında Edirne'nin işgal edildiğini belirten Gürkan, bu sürede belediyenin de işgal altında olduğunu ve belediye başkanının bulunmadığını dile getirdi.

Trakya Paşaeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti'nin belediye başkanlığı yapmış isimlerce kurulduğunu anlatan Gürkan, şunları kaydetti:

"Mondros Mütarekesi'nin ardından Osmanlı, bugün tıpkı Ukrayna'ya yapmak istedikleri gibi parça parça edilmek istenmiş adeta lime lime etlere ayrılmıştır. Mondros'un 3. gününde 1 Kasım 1918'de dönemin Belediye Başkanı Şevket Dağdeviren işgalden sonraki Belediye Başkanı Yolageldili Kasım Efendi, o dönemdeki Meclis Üyesi Edirneli tarihçi Ahmet Badi'nin oğlu ve Osmanlı Meclis-i Mebusan Üyesi Faik Kaltakkıran ve yine o dönmedeki Meclis-i Mebusan Üyesi Mehmet Şerif Aykut, buraya 25 kilometre uzaklıktaki bir samanlıkta, bir gece vakti toplanırlar, savaş dönemidir, Osmanlı yenilmiştir.

Bu 4 yiğit adam Osmanlı imparatorluğundaki ilk direniş örgütünü kaleme alırlar ve imzalayarak tarihe geçerler. Bu direniş örgütünün ismi Trakya-Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'dir. Aradan 5 ay geçer 19 Mayıs 1919'da vatanın ve milletin kurtarıcısı Gazi Mustafa Kemal Samsun'a çıkar. Ardından kongreler gelir ve kongrelerde tarihi bir karar alınır.

Denilir ki, 'Vatan bir bütündür, bölünemez". Bunun ardından Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kurulur, ardından her ikisi de birleştirilerek, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti haline getirilir. Bu cemiyetten vatanımızı işgalden kurtaracak, Kuva-i Milliye doğar ve ardından da bir güneş gibi Türkiye Cumhuriyet'i doğar. Böyle şanlı bir geçmişe sahip bir belediyenin bir parçası olmaktan, başkanı olmaktan ama hepsinden öte bir Edirneli olmaktan hep onur duyduk, gurur duyduk. Kurtuluşumuz ve kuruluşumuz kutlu olsun."

-Panel düzenlendi

Etkinlikler kapsamında Gürkan'ın yönetiminde "Türkiye Belediyecilik Tarihi ve Edirne Belediyesi" konulu panel gerçekleştirildi.

Doç. Dr. Aziz Tekdemir, Öğr. Gör. Haluk Kayıcı, eski Belediye Başkanları Güngör Mazlum ve İbrahim Ay panelde konuşmacı olarak yer aldı.

Yeni bir belediye binası yapmayı düşünmediklerini belirten Gürkan, "Ben bu binaya her girdiğimde, her sabah Belediye Binasına adım attığımda Atatürk'ün belediyeden çıkarken çekilmiş videosu gelir aklıma, böyle bir bina bırakılır mı? İhtiyaçlara göre farklı düzenlemeler olabilir ama bu binada değişmeyecek tek şey var Atatürk'ün Odası. Bu asla değişmeyecek." dedi.

Panelin ardından emekli olan personele plaket takdim edildi.