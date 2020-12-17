Edirne Belediyesinden "yaralı ata müdahale" açıklaması
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Edirne Belediyesinden "yaralı ata müdahale" açıklaması

17.12.2020 14:45 | Son Güncelleme: 17.12.2020 14:48
Edirne Belediyesinden

Edirne Belediyesi, Karaağaç Mahallesi'nde önceki gün meydana gelen trafik kazasında yaralanan ata müdahale konusunda Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 21.

Edirne Belediyesi, Karaağaç Mahallesi'nde önceki gün meydana gelen trafik kazasında yaralanan ata müdahale konusunda Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 21. maddesi hükümleri ve bağlı uygulama yönetmeliğinde belirtilen yasal hükümler kapsamında görevini yerine getirdiğini belirtti.

Belediyeden yapılan açıklamada, salı günü meydana gelen ihbar üzerine ekiplerin olay yerine gittiği, Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin de bulunduğu olay yerinde, sahipli bir atın, trafik kazası sonucunda yaralandığının görüldüğü belirtildi.

5199 sayılı, "Hayvanları Koruma Kanunu" ve "Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği"nde, belediyelerin bu gibi durumlarda yetkileri ve müdahil olacakları durumlar hükmü uyarınca belediye ekiplerinin Tarım ve Orman Bakanlığı İl Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine ulaşarak durumu ve yasal yaptırımları anlatarak bilgi verdiği bildirilen açıklamada olay yerine bir ekip gönderilmesini talep ettiği ancak yaralı atın olay yerinden kaldırılmasına kadar geçen sürede ilgili müdürlükten hiçbir görevli gelmediği ifade edildi.

Konunun bazı basın yayın organlarında belediye ekiplerinin duruma müdahale etmediği, duyarsız kaldığı şeklinde yansıtıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ekibimizin atın sahibi ile yaptığı görüşmede de ilgili kanun kendisine bildirilerek, olay yerine özel bir veteriner getirilmesi sağlanmış ve gerekli müdahale yapılmış, kanun hükmündeki konular yerine getirilmiştir. Bu esnada hayvan sahiplerinin atın kalkacağını düşünerek üzerine su dökmeleri nedeniyle hayvanın ıslak olduğu görülmüş, olay yerine giden ekip aracımızla hayvan sahibinin yakını battaniye alarak yaralı atın üzerine serilmiş ve hayvanın sıcak kalması sağlanmıştır. Olay yerindeki incelemelerin emniyet ekiplerince tamamlanmasının ardından yaralı at yine belediyemiz imkanları ile sahibi eşliğinde evine intikal ettirilmiştir. Söz konusu olayda, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 21. maddesi hükümleri ve bağlı uygulama yönetmeliğinde belirtilen yasal hükümler kapsamında görevini yerine getirmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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