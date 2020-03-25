Edirne Belediyesi, suya yüzde 50 indirim yaptı EDİRNE Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, konut ve iş yerlerindeki su ve atık su ücretlerine yüzde 50 indirim getirdi.

EDİRNE Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, konut ve iş yerlerindeki su ve atık su ücretlerine yüzde 50 indirim getirdi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, evlerde ve iş yerlerinde kullanılan su ve atık su ücretlerine yüzde 50 indirim getirdiklerini belirterek, Mart ve Nisan aylarında su ve atık su ücretleri faturalara yüzde 50 indirimli olarak yansıyacağını söyledi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Gürkan, şöyle dedi: "Virüs tedbirleri ve konulan kurallara uyma konusunda hepinize çok teşekkür ediyorum. Şehrimizde bütün vatandaşlarımız, bütün yurttaşlarımız alınan kararlara ve konulan kurallara uymada azami gayret gösteriyor. Bu süreyi birçoğumuz evlerimizde karantina kurallarına uyarak geçiriyoruz. Kuşkusuz evlerimizde geçirdiğimiz bu sürede hijyen kurallarına uymak çok çok önemli. Şunu biliyoruz, hepimizin sağlığı, insan sağlığı her şeyden daha önemli ve asla ve asla vazgeçilemez bir önem arz ediyor. Bu nedenle Edirne Belediyesi olarak 1 Nisan tarihinde yapacağımız Belediye Meclis Toplantısı'nda konutlarda ve iş yerlerinde kullanılan su ve atık su ücretlerini yüzde 50 düşürme kararı aldık. Bu karar Nisan ve Mayıs olmak üzere 2 ay geçerli olacak. Elbette bu sürecin uzamaması ve virüsün bir an önce kontrol altına alınması en büyük dileğimiz, çabamız ve arzumuz. 1 Nisan tarihinden itibaren Edirne'de konutlarda ve işyerlerinde kullanılan su ücretleri ve atık su ücretleri faturalarınıza yüzde 50 indirimli olarak yansıyacaktır. Kendinize dikkat edin, sağlığınıza dikkat edin. Sizleri çok seviyoruz ve sizlerin sağlığı için çalışmaya devama ediyoruz. Hepinize en derin saygılarımı sunuyorum."

Kaynak: DHA