Edirne Belediyesi, Sahte İş Alımı İlanına Karşı Vatandaşları Uyardı

Edirne Belediyesi'nden yapılan açıklama şöyle: "Belediyemize müracaat eden bir vatandaşımız, sosyal medyada yapılan bir paylaşım üzerine ilgili telefon numarasını aradığında kendisine Edirne Belediyesi'ne 2 şoför alınacağı ve 900 lira yatırması halinde müracaatının alınacağının...

Edirne Belediyesi'nden yapılan açıklama şöyle:

"Belediyemize müracaat eden bir vatandaşımız, sosyal medyada yapılan bir paylaşım üzerine ilgili telefon numarasını aradığında kendisine Edirne Belediyesi'ne 2 şoför alınacağı ve 900 lira yatırması halinde müracaatının alınacağının söylendiğini, kendisinin de bunu yatırdığını belirterek konu hakkında bilgi istemiştir. Kendisine belediyemizin bu yönde bir personel alımı olmadığı belirtilmiştir. Yapılan incelemede sözkonusu paylaşımla karşılaşılmıştır. Paylaşımda belediye adı belirtilmediği, ancak arayan kişilere önce hangi ilden aradığının sorulduğu, ondan sonra da o ilin belediyesine alım yapılacağının bildirildiği tespit edilmiştir. Bunun dışında çok sayıda vatandaşımız da söz konusu paylaşımla ilgili Belediyemizi arayarak konu hakkında bilgi istemiştir.

Edirne Belediyesi'nin böyle bir personel ilanı ve alımı yoktur. Yapılan paylaşımın bir dolandırıcılık konusu olduğu değerlendirilmektedir. Bu nedenle de konu ilgili paylaşımla birlikte emniyete intikal ettirilmiştir.

Vatandaşlarımızın, bu ve bunun gibi paylaşımlara asla itibar etmemesini, aksi takdirde mağduriyet yaşabileceklerinin bilinmesini önemle rica ederiz. "

Kaynak: Habermetre