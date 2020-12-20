Edirne Belediyesi Paş Edirnespor: 3-1
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Edirne Belediyesi Paş Edirnespor: 3-1

20.12.2020 15:15 | Son Güncelleme: 20.12.2020 15:18
Edirne Belediyesi Paş Edirnespor: 3-1

STAT: Yeni BucaHAKEMLER: Ömer Faruk Turtay (xx), Hidayet Zeybek (xx), Kerem İlitangil (xx)BUCASPOR 1928: Şener (xxx) - Eycan (xxx), Alper (xx) (Dk. 65 Özcan x), Ahmet (xxx), Burak (xx) (Dk. 87 Enes), Ufuk (xx), Osman (xxx), Oğuz (xxx), Cuma (xx) (Dk. 56 Saruhan xx), Yusuf Can (xx) (Dk.

STAT: Yeni Buca

HAKEMLER: Ömer Faruk Turtay (xx), Hidayet Zeybek (xx), Kerem İlitangil (xx)

BUCASPOR 1928: Şener (xxx) - Eycan (xxx), Alper (xx) (Dk. 65 Özcan x), Ahmet (xxx), Burak (xx) (Dk. 87 Enes), Ufuk (xx), Osman (xxx), Oğuz (xxx), Cuma (xx) (Dk. 56 Saruhan xx), Yusuf Can (xx) (Dk. 65 Burak Can), Berke (xxx)EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOR: Cihan (x) - Barış (xx), Mehmet (x), Anıl (x) (Dk. 85 Yiğit), Oğuzhan (xx), Ahmet (x), Hasan (x) (Dk. 75 Berk x), Ferdi (xx), Enis (xx), İlyas (x) (Dk. 46 İlyas x), Harun (x)GOLLER: Dk. 17 Oğuz, Dk. 75 Berke, Dk. 90 Enes (Bucaspor 1928), Dk. 52 Ahmet (Edirnespor)SARI KARTLAR: Alper (Bucaspor 1928), Hasan, İlyas, Oğuzhan (Edirnespor)

Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta geçen hafta Fatsa Belediyespor deplasmanından 3-0'lık galibiyetle dönen zirve yarışındaki Bucaspor 1928, evinde Edirne Belediyesi Paş Edirnespor'u 3-1 yenerek yoluna devam etti. Sarı-lacivertliler 17'nci dakikada Oğuz'un golüyle perdeyi açtı. İlk yarı 1-0 Bucaspor 1928'in üstünlüğü ile sonuçlandı.

Konuk Edirnespor 52'nci dakikada Ahmet'le skora dengeyi getirdi. İzmir ekibi 75'inci dakikada Berke ile yeniden öne geçerken, son sözü 90'ıncı dakikada Enes söyledi. Bucaspor bu sonuçla 32 puana yükselip ikinci sıradaki yerini korudu. Sarı-lacivertli ekip, devrenin son maçları öncesi rakibiyle arasındaki puan farkını 1'e indirdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Donald Trump Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Bakan İrem Derici Gülben Ergen Mustafa Üstündağ
Spor Çağdaş Atan Samet Aybaba Ümit Şamiloğlu Emre Belözoğlu Mauricio Lemos
Tüm Haberler Kız Adana İngiltere Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Edirne Belediyesi Paş Edirnespor: 3-1 | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.12.2020 15:27:01. #1.15#
title