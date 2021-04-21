Edirne Belediyesi Paş Edirnespor: 1-2
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Edirne Belediyesi Paş Edirnespor: 1-2

Edirne Belediyesi Paş Edirnespor: 1-2
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

STAT: 19 MayısHAKEMLER: Okan Kayataş (xx), Mehmet Ali Vardar (xx), Melih Tan (xx)MANİSASPOR: Mehmet Caner (x) - Muammer Umut (x), Halil İbrahim (xx) (Dk. 90+1 Alperen), Kaan (xx) (Dk. 86 Eray), Çağrı Buğra (xx), Uğur (xx) (Dk. 87 Aykut), Adnan (x), Oğuzhan (xx), Enes (x), Ertuğrul (xx) (Dk.

STAT: 19 Mayıs

HAKEMLER: Okan Kayataş (xx), Mehmet Ali Vardar (xx), Melih Tan (xx)MANİSASPOR: Mehmet Caner (x) - Muammer Umut (x), Halil İbrahim (xx) (Dk. 90+1 Alperen), Kaan (xx) (Dk. 86 Eray), Çağrı Buğra (xx), Uğur (xx) (Dk. 87 Aykut), Adnan (x), Oğuzhan (xx), Enes (x), Ertuğrul (xx) (Dk. 90 Hüseyin), Berkay (x)EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOR: Yusuf (xx) - Mehmet Mustafa (xxx) (Dk. 86 Güney), Mazlum (xx), Alperen (xx), Uğur Adem (xxx), Oğuzhan (xx), Ümit Can (xxx) (Dk. 87 Cihad), Hasan (xx) (Dk. 72 Uğur Erk xx), Ferdi (xxx) (Dk. 45 Enis xx), Ahmet (xx) (Dk. 72 Behiç Alpagut xx), Harun (xxx)GOLLER: Dk. 12 (Pen.) Ferdi, Dk. 84 Uğur Adem (Edirnespor) - Dk. 90 (Pen.) Oğuzhan (Manisaspor)SARI KARTLAR: Oğuzhan (Manisaspor) - Mehmet Mustafa (Edirnespor)KIRMIZI KART: Dk. 20 Enes (Manisaspor)

MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'tan amatör lige düşmesi haftalar önce kesinleşen son sıradaki Manisaspor, evinde Edirne Belediyesi Paş Edirnespor'a 2-1 yenildi. 19 Mayıs Stadı'ndaki maçta konuk ekibin 12'nci dakikada penaltıdan Ferdi ve 84'üncü dakikada Uğur Adem'le bulduğu gollere ev sahibi 90'ıncı dakikada yine penaltıdan Oğuzhan'la karşılık verebildi. Manisaspor'da Enes, henüz 20'nci dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Manisa temsilcisi bu skorla sezonun son 2 haftasına 12 puanla sonuncu girdi.


- Manisa

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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