EDİRNE BELEDİYESİ'NDEN ÜCRETSİZ SAĞLIKLI BESLENME DANIŞMANLIĞI

EDİRNE (Habermetre) - 'Sağlıklı Bireyler, Mutlu Kentler' düşüncesinden hareketle Edirne Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nde ücretsiz Sağlıklı Beslenme Danışmanlığı hizmete sunuldu. Kilo alma, kilo verme, çocuk hastalıklarında beslenme, hastalıklarda tıbbı beslenme tedavisi, kronik hastalıklarda beslenme, yaşlılarda beslenme gibi birçok konuda vatandaşlara hizmet verecek olan Trakya Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünden mezun Diyetisyen Eylem Özdil, tüm vatandaşları ücretsiz sağlıklı beslenme danışmanlığı hizmeti almaya davet etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Diyetisyen Eylem Özdil, "Edirne Belediye Başkanımız Recep Gürkan'ın geliştirmiş olduğu proje kapsamında 'Sağlıklı Bireyler, Mutlu Kentler' düşüncesinden hareketle Edirne Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nde ücretsiz Sağlıklı Beslenme Danışmanlığı hizmeti vermeye başladık. Bu kapsamda bize müracaat edecek vatandaşlarımıza kilo alma, kilo verme, çocuk hastalıklarında beslenme, hastalıklarda tıbbı beslenme tedavisi, kronik hastalıklarda beslenme, yaşlılarda beslenme ve benzeri konularda hizmet vereceğiz. Profesyonel vücut analiz cihazımızla, vücudumuzda ne kadar yağ oranı bulunduğunu ve ne kadar su oranı bulunduğunu ölçebilmekteyiz. Sizleri Edirne Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüze bekliyoruz. Bizlere 0 (284) 213 41 02 numaralı hattan ulaşabilirsiniz" ifadelerine yer verdi.

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