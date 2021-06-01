Edirne Belediyesi Meclisince "2022 yılı" Edirne yılı olarak belirlendi
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Edirne Belediyesi Meclisince "2022 yılı" Edirne yılı olarak belirlendi

Edirne Belediyesi Meclisince '2022 yılı' Edirne yılı olarak belirlendi
Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Güncel

Edirne Belediye Meclisince 2022 yılı Edirne yılı olarak belirlendi.

Edirne Belediye Meclisince 2022 yılı Edirne yılı olarak belirlendi.

Edirne Belediye Meclisi haziran ayı olağan toplantısı, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın başkanlığında Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

Gelecek yılın Edirne için önemli bir yıl olduğunu söyleyen Gürkan, şunları kaydetti:

"Edirne'nin plakası 22. Onun dışında Edirne'nin son kurtuluş tarihinin 100'üncü yılı... 25 Kasım 1922'de Edirne son işgalden kurtulmuştu, tarih boyunca gördüğü birçok işgalden sonra. İnşallah sonsuza kadar da devam edecek.

2022'de Edirne için yeniden bir atak yapacağımız, turizmde almış olduğumuz hasarları tamir edeceğimiz, şehrimizi el birliği ile daha da güzelleştireceğimiz, daha da toparlayacağımız ve yıl boyuna yayılmış her anlamda sosyal, sportif, kültürel, sanatsal etkinlikler yapacağımız bir yıl olmasını diliyoruz. "

Ardından yapılan oylamayla gelecek yıl "Edirne yılı" olarak ilan edildi.

"Edirne Yılı" faaliyetlerini tertipleyecek, Gürkan başkanlığındaki danışma kuruluna Selçuk Çakır, Engin Yağçılar, Emine Kahyalar, Baran Yazgan, Pınar Ersaçmış, Bahattin Ulusoy ve Mehmet Çapoğlu, Necamettin Attay, Ergün Dönmez, İsmail Demirhan seçildi.

Edirne Belediyesi Meclisince '2022 yılı' Edirne yılı olarak belirlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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