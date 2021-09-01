Edirne Belediyesi Meclisi'nin eylül ayı toplantısı gerçekleştirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Edirne Belediyesi Meclisi'nin eylül ayı toplantısı gerçekleştirildi

Edirne Belediyesi Meclisi'nin eylül ayı toplantısı gerçekleştirildi
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Edirne Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren hizmet binalarına girişlerde vatandaşlardan ve belediye çalışanlarından aşı kartı ibrazı ya da PCR testi yaptırıp, negatif olduğunu ibraz etme zorunluluğu getirilmesi konusunda gerekli çalışmaların yapılması için komisyon kuruldu.

Edirne Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren hizmet binalarına girişlerde vatandaşlardan ve belediye çalışanlarından aşı kartı ibrazı ya da PCR testi yaptırıp, negatif olduğunu ibraz etme zorunluluğu getirilmesi konusunda gerekli çalışmaların yapılması için komisyon kuruldu.

Belediye Meclisi'nin eylül ayı olağan toplantısı, Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın başkanlığında gerçekleştirildi, toplam 8 madde görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda, CHP Belediye Meclis Üyesi Engin Yağcılar'ın verdiği aşı kartı ibrazı ya da negatif PCR testi ibraz önergesi oy birliğiyle kabul edildi. Belediye hizmetlerinden faydalanabilmek için aşı kartı ibrazı ya da PCR testi yaptırıp, negatif olduğunu ibraz etme zorunluluğu getirilmesi konusunda gerekli çalışmaların yapılması için komisyon kuruldu.

Gürkan, aşı olanların Kovid-19'a yakalansalar dahi hafif şekilde geçirildiğini belirtti.

Salgınla mücadelede farklı tedbirler alındığını hatırlatan Gürkan, şunları kaydetti:

"İçişleri Bakanlığı 6 Eylül'de okulların açılacak olması nedeniyle bir genelge yayınladı. Gördüğüm kadarıyla Meclis Üyemiz Engin Yağcılar'ın talebi de benzer yönde. Buna bende katlıyorum. Hizmetleri aksatmak değil, belediye çalışanlarını ve halkı korumaktır bu.

Yoksa aşı olmadın diye kimseyi hakkı olan hizmetlerden mahrum etmek, engellemek değil ama aşı olmamanın getireceği şartlara göre hizmet sunmak doğrudan değil de online olarak ya da PCR testini yaptırarak bu sağlanabilir. Belediyeye ait hizmet binalarının tümünde aşı kartı ya da PCR testi kuralına ben de katılıyorum."

Komisyonun yapacağı çalışmalar ekim ayı meclisinde görüşülecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

İstanbul'da ormanlara giriş yasağı 30 Eylül'e kadar uzatıldı
İstanbul'da ormanlara giriş yasağı 30 Eylül'e kadar uzatıldı
İstanbul Valiliği, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında, ormanlara girme, orman çevresinde ve içinde mola verme, piknik yapma yasağının 30 Eylül'e...
İstanbul Valiliği, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında, ormanlara girme, orman çevresinde ve içinde mola verme, piknik yapma yasağının 30 Eylül'e...
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine yüz yüze eğitim öncesi 'PCR Testi Zorunluluğu' konulu genelge gönderdi
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine yüz yüze eğitim öncesi "PCR Testi Zorunluluğu" konulu genelge gönderdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Emine Erdoğan Sultan Alparslan Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Demet Şener Derya Şensoy Gülben Ergen
Spor Marcao Mesut Özil Sergen Yalçın Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Edirne Belediyesi Meclisi'nin eylül ayı toplantısı gerçekleştirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.09.2021 16:42:35. #1.13#

title