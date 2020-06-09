Edirne Belediyesi Meclisi haziran ayı toplantısını gerçekleştirdi
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Edirne Belediyesi Meclisi haziran ayı toplantısını gerçekleştirdi

Edirne Belediye Meclisi'nin haziran ayı olağan toplantısı yapıldı.

Edirne Belediyesi Meclisi haziran ayı toplantısını gerçekleştirdi
09.06.2020 17:33 | Son Güncelleme: 09.06.2020 18:08

Edirne Belediye Meclisi'nin haziran ayı olağan toplantısı yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında basına ve vatandaşlara kapalı olarak Belediye Başkanı Recep Gürkan başkanlığında düzenlenen toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Gürkan, yaptığı açıklamada, Edirneliler'in sağlıklı gıdaya ulaşabilmelerine katkı sağlamak amacıyla "Kendin yetiştir, kendin topla, kendin ye" sloganıyla 8 bin adet domates ve biber fidesi dağıtacaklarını belirtti.

Koronavirüs salgınıyla mücadele Edirne'nin başarı gösterdiğini vurgulayan Gürkan, "Edirne Belediye Meclisi olarak sağlık emekçilerimizi bir kez daha kutluyorum. Onları yürekten alkışlıyorum. Elbette bu sınavı cephenin en önünden verirken birçok kurumdaki emekçileri de unutmamak gerektiğine inanıyorum. Sağlık emekçilerimiz, emniyetimiz, polislerimiz, jandarmalarımız, askerlerimiz, yerel yönetimlerimiz, öğretmenlerimiz, okul müdürlerimiz; özelde Edirne Belediyesi çalışanlarımızla bu sınavı büyük bir başarıyla verdiler." ifadelerini kullandı.

Gürkan, kentteki alt yapı çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ve çalışmalardan dolayı bazı mahallelerde su kesintileri yaşandığını dile getirdi.

Başkan Gürkan, vatandaşların hastalanan çiçeklerinin ücretsiz bir şekilde tedavi edileceği Çiçek Hastanesi'nin kısa sürede açılacağını da belirtti.

Toplantıda, geçtiğimiz ay hayatını kaybeden Kırkpınar Marşı yazarı Beyazıt Sansı'nın adının kentte bir sokağa verilmesi için sunulan teklif de Cadde ve Sokak İsimleri Komisyonu'na havale edildi.

Toplantıda komisyonlar da oluşturuldu.

Gizli oyla yapılan seçimlerde Belediye Encümeni Üyeliğine Necamettin Attay, Abdullah Yeşen, Ayhan Murat Dursunoğlu, İmar Komisyonu'na, Ali Yazıcı, Mehmet Özçuhacı, Mehmet Çapoğlu, Plan ve Bütçe Komisyonu'na, Ali Şükrü Atamgüç, Engin Yağcılar, Ayhan Dinç, Duygu Şener, Ulaşım Komisyonu Üyeliğine, Filiz Gencan Akın, Hakan Giyik, Engin Makak, Ergün Dönmez, Cadde ve Sokak İsimleri Komisyonu üyeliğine, Cenk Benakman, Savaş Üner, Pınar Ersaçmış ve Mevlüde Baş seçildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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