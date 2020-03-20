Edirne Belediyesi kiracılarından kira almayacak
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, koronavirüs tedbirleri kapsamında faaliyetlerini durduran kiracılarından kira alınmayacağını bildirdi.
20.03.2020 17:28 | Son Güncelleme: 20.03.2020 17:28
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, koronavirüs tedbirleri kapsamında faaliyetlerini durduran kiracılarından kira alınmayacağını bildirdi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gürkan, esnafın yanında olduklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Koronavirüs tedbirleri nedeniyle iş yeri faaliyetlerini durduran Edirne Belediyesi kiracılarından, faaliyetleri tekrar başlayana kadar kira alınmayacaktır. Kiracılarımızdan bu süre zarfında işçi çıkarmamalarını bekliyoruz. Dayanışma ile bu süreci birlikte atlatacağız."
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Kaynak: AA