Edirne Belediyesi hijyen ekipleri şehirdeki taksileri dezenfekte etti
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Edirne Belediyesi hijyen ekipleri şehirdeki taksileri dezenfekte etti - Haber
Edirne Belediyesi, Güncel

Edirne Belediyesi hijyen ekipleri şehirdeki taksileri dezenfekte etti

Edirne Belediyesi sağlık ekiplerinin dezenfekte çalışmalarından görüntüler Edirne Belediyesi hijyen ekipleri şehirdeki taksileri dezenfekte etti.

10.03.2020 14:36 | Son Güncelleme: 10.03.2020 14:39
Edirne Belediyesi hijyen ekipleri şehirdeki taksileri dezenfekte etti

Edirne Belediyesi sağlık ekiplerinin dezenfekte çalışmalarından görüntüler Edirne Belediyesi hijyen ekipleri şehirdeki taksileri dezenfekte etti

Edirne Belediyesi hijyen ekipleri şehirdeki taksileri dezenfekte etti

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Edirne Belediyesi hijyen ekipleri şehirdeki taksileri dezenfekte etti

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Bakan'dan korkutan açıklama: Virüsün ülkede olma ihtimali çok yüksek Haber
Bakan'dan korkutan açıklama: Virüsün ülkede olma ihtimali çok yüksek
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu Haber
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'de yüzleri güldüren gelişme Haber
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'de yüzleri güldüren gelişme
Maskeli erkek yolcu, elini ağzına götürüp defalarca direğe sürdü Haber
Maskeli erkek yolcu, elini ağzına götürüp defalarca direğe sürdü
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise günümüzün en büyük krizi Haber
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise günümüzün en büyük krizi
Amerikalı vali açıkladı! Türkiye'den dönen kadında koronavirüs çıktı Haber
Amerikalı vali açıkladı! Türkiye'den dönen kadında koronavirüs çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç James Jeffrey Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Mustafa Şentop
Magazin Can Yaman Levent Can Okan Bayülgen Serenay Sarıkaya
Spor Tamer Tuna İsmail Kartal Sergen Yalçın Fernando Muslera Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla İran Kadın Petrol İtalya
Şu an buradasınız: Edirne Belediyesi hijyen ekipleri şehirdeki taksileri dezenfekte etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2020 15:34:23. #1.15#