Edirne Belediyesi hijyen ekipleri şehirdeki taksileri dezenfekte etti
Edirne Belediyesi sağlık ekiplerinin dezenfekte çalışmalarından görüntüler Edirne Belediyesi hijyen ekipleri şehirdeki taksileri dezenfekte etti.
10.03.2020 14:36 | Son Güncelleme: 10.03.2020 14:39
Edirne Belediyesi sağlık ekiplerinin dezenfekte çalışmalarından görüntüler Edirne Belediyesi hijyen ekipleri şehirdeki taksileri dezenfekte etti
Kaynak: AA
Haberin Videosu: Edirne Belediyesi hijyen ekipleri şehirdeki taksileri dezenfekte etti