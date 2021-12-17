EDİRNE BELEDİYESİ EL EMEĞİ YILBAŞI ALIŞVERİŞ GÜNLERİ BAŞLADI

EDİRNE (Habermetre) - Edirne Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün organizasyonuyla 17-31 Aralık tarihleri arasında Saraçlar Caddesi'nde gerçekleştirilecek olan Edirne Belediyesi El Emeği Alışveriş Günleri açılış töreniyle start aldı.

Edirne Belediyesi Türk Kültürü El Sanatları Üretim ve Geliştirme Merkezi, Edirne Belediyesi Morev Kadın Atölyesi, Edirne Kent Konseyi Kadın Meclisi, Üretici Kadınlar ve Antika Pazarı ve Emek Pazarı'nın yetenekli kadınlarının yer aldığı Edirne Belediyesi El Emeği Yılbaşı Alışveriş Günleri için Saraçlar Caddesi'ne 50'ye yakın stant kuruldu.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma gerçekleştiren Edirne Belediye Başkan Vekili Selçuk Çakır, "Edirne tarihinde önemli bir başlangıcını da yapıyoruz. Kadınlarımızın el emeği, göz nuru ürünlerini sizlerle buluşturuyoruz. Kadınlarımızdan el emeği göz nuru eserlerini bizlerle paylaşmalarını istemiştik. Kadınlarımız da bugün bunun için buradalar. Onlara çok teşekkür ediyorum. Kadınlarımıza minnettarız. Sayın Başkanımız Recep Gürkan'ın söylediği bir söz vardı, "Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır. Ama her başarılı kadının arkasında kendisi vardır. Tüm kadınlarımızı alkışlıyoruz" dedi.

Başkan Vekili Selçuk Çakır, toplam 50 stantta hizmet verileceğini ve Edirne Belediyesi El Emeği Yılbaşı Alışveriş Günleri'ne birçok kadın grubunun destek verdiğini söyledi. Edirne Belediyesi'nin bu talebini kırmadıkları için üretici kadınlara teşekkür eden Çakır, "Edirnelilere ve komşularımıza bu güzellikleri sergilemek istediler. Hayırlı olsun diyor ve tüm üretici kadınlarımızı alkışlıyorum" dedi.

Başkan Vekili Selçuk Çakır, daha sonra üretici kadınlarla birlikte Edirne Belediyesi El Emeği Yılbaşı Alışveriş Günleri'nin açılışını gerçekleştirdi. Üretici kadınların stantları ve el emeği ürünleri daha ilk saatlerde büyük ilgi gördü.

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