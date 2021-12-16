EDİRNE BELEDİYESİ EL EMEĞİ YILBAŞI ALIŞVERİŞ GÜNLERİ BAŞLIYOR

EDİRNE (Habermetre) - Edirne Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün organizasyonuyla 17-31 Aralık tarihleri arasında Saraçlar Caddesi'nde Edirne Belediyesi El Emeği Alışveriş Günleri düzenlenecek. Edirne Belediyesi Türk Kültürü El Sanatları Üretim ve Geliştirme Merkezi, Edirne Belediyesi Morev Kadın Atölyesi, Edirne Kent Konseyi Kadın Meclisi, Üretici Kadınlar ve Antika Pazarı ve Emek Pazarı'nın maharetli kadınları el emeği, göz nuru ürünlerini satışa çıkaracak. Aynı zamanda 17-31 Aralık tarihleri boyunca Edirne Belediye Bandosu, Morİz Ritim Grubu gibi çeşitli gruplar performans sergileyecek. Adeta bir festival havasında gerçekleştirilecek olan Edirne Belediyesi El Emeği Alışveriş Günleri'nde Edirneli kadınlar, ürünlerini satarak aynı zamanda da ev ekonomisine katkı sağlayacak.

Edirne'de kadınların çok güzel işlere imza attığını belirten Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Bize göre her başarılı kadının arkasında kendisi vardı. Edirne Belediyesi olarak başta sosyal, ekonomik ve siyasal hayat olmak üzere kadınlarımızın her daim yanında olmaya devam edeceğiz. Edirneli kadınlarımız Edirne'mizde çok güzel işlere imza atmaya devam ediyor. Edirne Belediyesi El Emeği Alışveriş Günleri'nde kadınlarımız birbirinden değerli el emeği ürünleri halkımızla buluşturacak. Çeşitli grupların performanslarının da yer alacağı Edirne Belediyesi El Emeği Alışveriş Günleri'ne tüm halkımızı davet ediyorum. 17-31 Aralık tarihleri arasında Saraçlar Caddesi'ne gelerek, kadınlarımıza destek olalım" dedi.

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